Dure soirée pour le Phoenix de Sherbrooke

Lyam Jacques a dénoué l'impasse en troisième période et l'Océanic de Rimouski a défait le Phoenix de Sherbrooke 6-4, jeudi soir.

Jacques a complété la mise en scène de Maxime Coursol pour redonner les devants à l'Océanic, moins de sept minutes après que Justin Gill eut créé l'égalité.

Frédéric Brunet a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert, confirmant la deuxième victoire consécutive de l'Océanic.

Jacques, Coursol, William Dumoulin et Xavier Filion ont tous obtenu un but et une mention d'aide pour la troupe de Rimouski. Shawn Pearson a ajouté son deuxième filet de la campagne.

Gabriel Robert a amorcé l'affrontement pour l'Océanic et il a alloué trois buts en 10 tirs. Patrik Hamrla l'a remplacé à partir du début du deuxième engagement, repoussant 17 des 18 rondelles dirigées vers lui.

Israël Mianscum, Ethan Gauthier et Cole Huckins ont également trouvé le fond du filet pour le Phoenix, qui a perdu quatre de ses six dernières sorties.

Samuel St-Hilaire n'a bloqué que 13 lancers dans la défaite.