C’est un départ pour la saison de ski

Même si la neige tarde à venir, cela n’empêche pas les stations de ski Vallée du Parc et Mont Gleason d’ouvrir leur piste aux amateurs. Alors que Vallée du Parc envisage de commencer sa nouvelle saison le mardi 13 décembre, Mont-Gleason tiendra une activité de préouverture les 10 et 11 décembre, avant d’ouvrir officiellement le 16 décembre.

Les températures froides qui s’installent pour les prochains jours permettent aux stations de ski de fabriquer de la neige en quantité suffisante. Le directeur Expérience client du centre de ski Vallée-du-Parc, Dominic Lamy, se réjouit de pouvoir ouvrir deux jours plus tôt cette année comparativement à l’année dernière. On est vraiment content parce que le froid qui s’en vient va nous permettre de faire une belle qualité de glisse. Sans ce froid-là, on n’aurait peut-être pas été capable de le faire. Tout le versant familial sera accessible.

Cette nouvelle fait aussi la joie des écoles de ski qui vont pouvoir commencer l’entraînement en vue des compétitions à venir en janvier. On a déjà des réservations au niveau des écoles qui vont commencer à partir de la semaine prochaine.

Pour la reprise de ses activités, le centre de ski compte ouvrir d’abord pour ses membres du 13 au 17 décembre. Le public en général aura accès au centre le dimanche 18 décembre. Au cours de cette journée, les gens qui voudront se procurer un billet, bénéficieront d’un rabais de 10 $ s’ils apportent des denrées non périssables qui seront données au Centre Roland-Bertrand qui fait les paniers de Noël dans la région de Shawinigan , explique Dominic Lamy.

Une saison sans restriction

C’est un retour à la normale pour toutes les activités de Vallée du Parc. Le resto-bar, la cafétéria seront ouverts et même si s’en est fini du port du masque et du passeport vaccinal, le directeur invite les sportifs à demeurer vigilants. On demande aux gens de faire attention si jamais ils ont un virus ou quoi que ce soit de ne pas se présenter à la station. Évidemment, on ne veut pas que ça reprenne, on est tanné, on demande aux gens d’être prudents.

La station du mont Gleason, à Tingwick ouvre ses pistes cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Mont Gleason reprend aussi du service

Samedi et dimanche 10 et 11 décembre, la station de ski de Tingwick au Centre-du-Québec organise une activité de préouverture. Les amateurs pourront skier de 9 h jusqu’à 21 h 30 samedi et de 9 h à 16 h dimanche. L’ouverture officielle se fera la fin de semaine suivante du 16 au 18 décembre. Après cette date, la station ajustera ses heures d’ouverture selon les conditions. Tous les services seront accessibles au chalet principal.