Elden Ring sacré jeu de l’année aux Game Awards

En plus de remporter la palme, le jeu la série Dark Souls de Bandai Namco a récolté le prix de la meilleure direction de jeu, la meilleure direction artistique et le meilleur jeu de rôle, pour un total de quatre récompenses.

«Elden Ring» est paru le 25 février 2022. Photo : Bandai Namco

Mais c’est God of War: Ragnarok, qui partait favori avec neuf nominations, qui a volé la vedette jeudi soir. Le jeu a décroché les prix de la meilleure histoire, de la meilleure bande sonore, du meilleur design audio et du meilleur jeu d’action et d’aventure.

Le jeu vidéo «God of War: Ragnarok» était très attendu par la communauté vidéoludique. Photo : Sony

Son innovation en matière d’accessibilité lui a aussi valu un prix. Même l’acteur Christopher Judge, qui prête sa voix au personnage de Kratos dans le jeu, a remporté la meilleure performance.

Le plus récent titre de la série God of War a donc été décoré six fois jeudi soir, sur une possibilité de neuf victoires.

Le jeu «Stray» plonge les joueurs et joueuses dans la peau d'un chat dans un univers à la «Cyberpunk». Photo : BlueTwelve

Le populaire jeu Stray était en lice avec sept nominations. Le studio français BlueTwelve, qui a conçu le jeu, est reparti avec deux récompenses, celle du meilleur jeu indépendant et celle du meilleur départ pour un nouveau studio indépendant.

Le titre du meilleur jeu familial a été attribué à Kirby and the Forgotten Land, et le meilleur jeu de combat à été remis à MultiVersus de WB Games.

MultiVersus est un jeu de combat regroupant divers personnages des univers de Warner Bros. Photo : Twitter/multiversus

Ubisoft ne repart pas les mains vides, ses studios ayant remporté le prix de la meilleure simulation ou meilleure stratégie de jeu avec Mario+Rabbids: Spark of Hope.

Et c’est la série Netflix Arcane: League of Legends qui part le bal en gagnant la nouvelle récompense de la meilleure adaptation, inaugurée cette année.

Les studios canadiens défaits

Nintendo a réussi un coup de maître avec Splatoon 3, qui a remporté le titre du meilleur jeu multijoueur, surpassant le studio montréalais Tribute Games et son jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Le jeu «Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge» est acclamé par la critique et la communauté vidéoludique. Photo : Tribute Games

Tribute Games était aussi en lice pour le prix du meilleur jeu d’action, mais a été défait par God of War: Ragnarok.

Ce n’est pas le seul studio canadien à être reparti bredouille de la cérémonie des Game Awards.

Outre les Tortues Ninja, on trouvait parmi les nommés le jeu de soccer FIFA 22, créé par Electronic Arts Vancouver, qui était en lice pour obtenir le prix du meilleur jeu sportif. C’est plutôt Gran Turismo 7 qui a obtenu la décoration.

Le titre vancouvérois I Was a Teenage Exocolonist, de Northway Games, n’a pas remporté de prix dans la catégorie jeu avec une incidence sociale , et le jeu Call of Duty: Modern Warfare II, conçu en partie à Québec, n’a gagné aucun des quatres prix pour lequel il était nommé.

Ça fait plusieurs années que la communauté vidéoludique attend la suite du succès «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Photo : Nintendo

Sans grande surprise, le prix du jeu le plus attendu de l’année revient à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo, la suite du succès Breath of the Wild.

