L’auteur Gabriel LeBlanc publie un livre sur les vieux remèdes acadiens

Les remèdes acadiens de mon Isle Madame a été publié en novembre aux Éditions de la Francophonie.

Inspiré de sa région natale, de sa grand-mère, et de ce qu’il a vu et entendu, l’auteur partage un livre qui traite de la médecine et de différentes personnes qui prodiguaient des soins aux malades.

Le nouvel ouvrage de l'auteur acadien Gabriel LeBlanc est publié aux Éditions de la Francophonie. Photo : Facebook La Goélette à Pépé Café

Ode aux sages-femmes acadiennes

Ce livre est en quelque sorte une ode aux sages-femmes, plus précisément à celles de sa région natale : son Isle Madame.

Ma grand-mère était une sage-femme et elle donnait beaucoup de son temps , raconte l'auteur.

Elle était une mine d’or de conseils, de connaissances et de compréhension quant aux plantes médicinales, ajoute Gabriel LeBlanc.

« Elle passait dans les maisons et assistait les accouchements, mais aussi les malades et les mourants. Grand-père grondait qu'elle n'était jamais à la maison, mais c'était vraiment sa manière de contribuer à la communauté. » — Une citation de L'auteur acadien Gabriel LeBlanc

Des entrevues faites il y a plus de 30 ans

Ce livre s'appuie entre autres sur des entrevues que Gabriel LeBlanc a effectuées en 1991 avec des aînés de sa communauté.

C'est là qu'est ma recherche principale , ajoute l'auteur, qui est passionné par la tradition orale des Acadiens de sa région.

Ils ont partagé avec moi leurs connaissances de la vieille médecine.

D'ailleurs, il a retranscrit de vieux remèdes dans son livre, faits à partir de plantes.

Une histoire de résilience

Ce qu'il veut démontrer grâce à ce livre, c'est la résilience du peuple acadien.

Le peuple acadien savait quoi trouver pour être capable de se soigner et de prendre soin de soi , souligne l'auteur, qui a aussi écrit les ouvrages Mon isle madame : une histoire acadienne et La tradition orale de mon Isle Madame - Le conte acadien.

Certains élèves de l'école Beauport, à Arichat, ont contribué au livre en réalisant des illustrations.

D'ailleurs, M. LeBlanc, qui a été enseignant pendant plus de 30 ans, leur dédie le livre pour qu'ils en apprennent davantage sur leur culture.

Le lancement officiel du livre se déroulera en janvier au Centre La Picasse à Petit-de-Grat.