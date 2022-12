Un photographe dénonce la reproduction non autorisée de son oeuvre

Le photographe Adam Cornick en Nouvelle-Écosse fait une sortie sur les médias sociaux contre la reproduction non autorisée d’une de ses œuvres, et ce, trois ans après l’intervention de ses avocats.

L’artiste affirme dans une publication sur Facebook que sa photographie intitulée Hockey Night at Peggy's Cove a servi sans son autorisation à produire des jetés, c’est-à-dire des étoffes que l’on étend habituellement sur une table ou un lit. Il dit avoir pris cette photographie en 2018. Puis, l’image s’est retrouvée sur ces produits vendus partout au Canada.

Ce sont les produits de l’entreprise montréalaise Linen Corp. Selon M. Cornick, ses avocats ont envoyé plusieurs lettres au fabricant et à des détaillants pour qu’ils cessent et s’abstiennent de faire cela.

En entrevue, l’artiste affirme que ces détaillants lui ont promis de retirer le produit de leurs étalages et que Linen Corp. lui a promis de ne plus le vendre. Malgré tout, le produit se trouve encore dans certains magasins.

Même si on m’a dit que le stock est retiré des étalages, j’ai reçu continuellement des courriels de gens qui demandent : "Avez-vous vu ça?", et qui me montrent des photos de Kelowna en Colombie-Britannique, de Fort McMurray en Alberta, d’Alta en Ontario et des Maritimes. Alors, ils sont partout , déplore M. Cornick.

Le photographe Adam Cornick affirme que le produit illustré à l'aide de sa photographie sans son consentement se trouve toujours dans certains magasins. Photo : Gracieuseté/Adam Cornick

Les signalements ont diminué après que l’entreprise ait retiré le produit. Mais l’artiste affirme qu’il a reçu un message il y a quelques jours à peine l’informant que le produit se trouvait encore dans un magasin à un dollar à Bridgewater.

Je me suis dit que c’est assez. Ça dure depuis trois ans et c’est toujours en circulation. Alors j’ai fait une sortie publique sur Facebook , explique Adam Cornick.

Un design similaire , selon le fabricant

La photographie originale d'Adam Cornick montre deux hockeyeurs qui jouent en plein air devant le phare de Peggys Cove. L’image sur le jeté comprend certains éléments de la photographie, mais les hockeyeurs sont rapprochés pour qu’ils figurent mieux dans ce format.

Le fondateur de Linen Corp, Gary Shinder, explique en entrevue qu’un artiste employé par l’entreprise avait fait un design similaire à la photographie et qui a servi à produire environ 400 jetés.

Selon M. Shinder, lorsque que l’entreprise a reçu la lettre des avocats, elle a demandé à ses distributeurs de lui rendre les produits ou de les jeter, et la production a cessé. Il soupçonne que certains exemplaires sont passés inaperçus lors du rappel.

La diligence appropriée ne suffit pas, selon un avocat

L’avocat David Fraser, qui se spécialise dans le droit en matière d’Internet, de technologie et de vie privée au Canada, affirme en entrevue que Linen Corp. a la responsabilité de retirer ce stock des étalages, particulièrement depuis la réception de la lettre des avocats de M. Cornick.

Me Fraser, s’il devait représenter un photographe dans une situation similaire, demanderait à l’entreprise de lui fournir tous les détails des ventes et des profits réalisés.

Alors vous vendez 30 jetés à 100 $ chacun? Je veux une indemnisation appropriée pour mon client, particulièrement parce que j’arguerais que toute vente effectuée après une ordonnance de cesser et de s’abstenir serait faite volontairement , explique David Fraser.

La diligence appropriée, en fait, ne suffit pas et n’est pas particulièrement pertinente dans le contexte du droit d’auteur , ajoute l’avocat.

La meilleure solution, selon Adam Cornick, serait un don à l'organisme Feed Nova Scotia, qui appuie de nombreuses banques alimentaires en Nouvelle-Écosse. Il explique qu’il avait donné à cet organisme ses revenus sur la vente de sa photographie, c’est-à-dire plus de 3000 $.