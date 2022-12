Tracadie adopte son budget, l’impasse est dénouée

L’adoption du budget était dans une impasse depuis la première proposition du budget le 29 novembre. On y avait recommandé une hausse de taxe de 16 cents par 100 $ d’évaluation dans les quartiers ruraux.

Finalement, les résidents des quartiers ruraux verront leur facture augmenter de 10 cents par 100 $ d’évaluation, ce qui porte le taux à 1,01 $.

Dans les deux quartiers urbains, l’augmentation est de 7 cents, ce qui porte le taux à 1,58 $.

Le budget a été adopté à l'unanimité.

Quelques sacrifices

Dans une entrevue à l’émission La matinale jeudi, le maire de Tracadie Denis Losier a expliqué que les élus en étaient venus à une entente, mais qu’il fallait trouver des solutions pour réduire les dépenses.

On a été en mesure de dire qu’il va y avoir une réduction de 2 % sur l’augmentation du salaire des élus et on avait des nouveaux postes qui devaient être créés au niveau de l’administration et le conseil a décidé à l'unanimité d’aller dans ce secteur-là pour aller chercher le manque à gagner , explique Denis Losier.

Le maire et d’autres conseillers ont souligné le rôle du nouveau conseiller municipal du quartier 7 Pierre Morais dans l’avancement des discussions.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie