La mère de Thomas Cameron est incapable de se faire reconnaître comme victime par l’IVAC

Dans une entrevue poignante donnée à Par ici l'info vendredi, Karine Cameron, rappelle qu'elle est elle aussi une victime de Samuel Goulet, l'auteur du sordide meurtre.

Deux fois elle a contesté la décision de l' IVAC . Deux fois, on a refusé ses arguments. Karine Cameron doit maintenant se tourner vers le Tribunal administratif du Québec pour les convaincre qu'elle est véritablement une victime directe de cet acte criminel. Leur raison, c'est que je n'étais pas sur les lieux. Je n'étais pas témoin. C'est tout. C'est aussi ridicule que ça.

Selon Karine Cameron, si elle n'a pas assisté au meurtre, reste que le processus judiciaire fait en sorte que c'est tout comme si elle avait été présente ce soir-là. Je sais toutes les informations malgré moi, parce qu'un parent ne veut pas entendre ces informations-là. [...] Donc, malgré moi, c'est exactement comme si j'avais été témoin. Je connais tous les moindres détails, ses moindres souffrances. C'est comme si je le voyais, si je le ressentais. C'est inexplicable la rigidité des dossiers.

« C'est comme si l'IVAC me disait : "Il n'y a rien là. Reprends tes activités." C'est impossible. Pendant trois ans, tu es prisonnier. J'ai essayé de travaillé, mais je n'ai pas été capable. Tu es pris dans le système judiciaire. C'est horrible! » — Une citation de Karine Cameron, mère de Thomas

Des amendements à la loi de l' IVAC ont été faits pour permettre une plus grande souplesse dans l'octroi de l'aide offerte aux parents. Karine Cameron a tout de même peu d'espoir d'être reconnue à part entière comme une victime. Vulgairement, c'est comme s'ils disaient : "Vous êtes fatigants. On va vous donner deux ans et laissez-nous tranquilles. La loi a changé il y a un an, mais tout ce qu'ils donnent, c'est deux ans. C'est ridicule parce qu'un procès, c'est trois ans.

« Il y a aussi l'après-procès. Pendant ces trois ans, on est sous tension, mais après le procès, tout le corps relâche. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Mon corps ne veut plus suivre. Mais moi, je suis sur l'ancienne loi, alors j'ai droit à un gros zéro. » — Une citation de Karine Cameron, mère de Thomas