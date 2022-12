Regina aura plus de policiers pour lutter contre la pornographie juvénile

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé, jeudi, l'octroi de 6,39 millions de dollars au Service de police de Regina, en bonne partie pour lutter contre l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne et embaucher 48 policiers supplémentaires.

Cela permettra de créer un nouveau poste au sein du Programme de lutte contre l'exploitation des enfants sur Internet (ICE).

La cheffe adjointe du Service de police de Regina, Lorilee Davies, explique que les policiers sont souvent débordés, parce qu'il y a plus de travail que d'enquêteurs.

Cette ressource supplémentaire sera énorme pour eux, car elle leur permettra de s'attaquer aux délinquants sexuels et de les tenir responsables, a déclaré Lorilee Davies.

Hausse des incidents

Selon Statistique Canada, il y a eu 224 incidents de cybercriminalité en 2021 à Regina et dans la région environnante. C'est le plus grand nombre depuis 2014.

Les incidents de possession et d'accès à la pornographie juvénile ont doublé à Regina entre 2020 et 2021. Il y a eu 25 incidents cette année-là. Là-dessus, neuf personnes ont été inculpées.

Aussi, sept autres cas de fabrication ou de distribution de pornographie juvénile ont été enregistrés en 2021. C'est une baisse par rapport aux 14 cas signalés en 2020 et c'est le plus petit nombre d'incidents depuis 2015. De ce nombre, deux adultes ont été inculpés.

Plus de postes de policiers

La ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Christine Tell, précise que le financement annoncé servira à la création de 48 postes de policiers au total.

Elle ajoute que ce financement permettra entre autres d'appuyer l'équipe de réduction de la criminalité et l'équipe de police et de crise (en anglais,Police and Crisis Team, PACT).

Christine Tell précise qu'une partie de cette somme servira à la création de cinq autres postes d'agents de police, pour, dit-elle, améliorer la sécurité sur les routes en s'attaquant à la conduite avec facultés affaiblies, la distraction au volant et les excès de vitesse .

Pour la mairesse de Regina, Sandra Masters, ce financement est important, car il montre que le gouvernement de la Saskatchewan est un partenaire dans la lutte contre la criminalité dans la capitale .

Avec les 6,39 millions de dollars annoncés par la ministre, le gouvernement de la Saskatchewan dépensera au total 18,42 millions de dollars en subventions aux services de police municipaux cette année, a déclaré Mme Tell.

Avec les informations de Nicholas Frew