France Bélisle à la tête d’un comité de l’UMQ sur la pénurie d’employés au sein des villes

D’emblée, les travaux du comité auront pour objectif de rendre le milieu municipal plus attrayant aux potentiels employés.

Quand je suis arrivée il y a un an, j'ai proposé cette idée-là, qui a fait son chemin, qui est devenue un élément de la planification stratégique de l' UMQ , je trouve ça formidable , a réagi France Bélisle, enchantée par ce nouveau mandat.

Mme Bélisle est particulièrement satisfaite que ce comité regroupe non seulement des maires et des mairesses, mais aussi des membres de la direction générale des municipalités québécoises.

Je peux bien être la mairesse de la Ville de Gatineau, toute la structure à l'intérieur, la supervision de nos équipes de ressources humaines, ce n’est pas moi qui m'occupe de ça, c'est la direction générale , a-t-elle expliqué. Nous, on peut politiquement donner des orientations pour que nos villes deviennent plus attrayantes [mais] pour les employés, dans les faits et dans le déploiement, c'est vraiment les directions générales [qui jouent un rôle].

« Je suis vraiment contente de porter ce nouveau chapeau-là qui va nécessiter beaucoup de travail, mais dont je trouve les discussions intéressantes. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Le comité compte déjà mener un sondage pour mieux connaître la perception qu'ont les gens des villes comme employeurs. Des travaux qui mèneront à un atelier lors des assises de l' UMQ à Gatineau, le printemps prochain.

Un bon employeur?

L'intention de ce comité, c'est de se pencher sur les villes au Québec comme employeurs , a expliqué Mme Bélisle. Est-ce qu'on est attractif quand on est une ville? questionne-t-elle.

À titre d’employeurs, les villes se doivent de s’interroger sur la perception qu'ont leurs employés potentiels, estime la mairesse Bélisle.

Le principal adversaire de la Ville de Gatineau en matière d’embauche, c’est le gouvernement fédéral, estime Mme Bélisle (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

D’autant plus que les grandes villes comme Gatineau, Montréal ou Québec sont en compétition avec plusieurs autres organisations , at-elle rappelé, soulignant d’ailleurs que le principal adversaire de la Ville de Gatineau en matière d’embauche, c’est le gouvernement fédéral.

Est-ce qu'on est toujours à jour par rapport au marché? Est-ce que c'est l'fun de travailler dans une ville du Québec? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus représentatif de ce que les employés cherchent?

Ce ne sont que quelques-unes des questions qui occupent Mme Bélisle.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les employés qu'on a, on veut les garder , a renchéri la mairesse. C'est précieux. On veut qu’ils soient des ambassadeurs, qu'ils parlent à leurs amis, à leur famille, pour leur dire que c'est intéressant de travailler dans des villes. Ce comité va se pencher sur ces éléments-là.

