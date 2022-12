Travailleurs temporaires : réactions mitigées dans le Sud-Ouest aux changements prévus

Nous ne sommes pas encore vraiment au courant des détails de cette mesure, mais à première vue, cela semble être une bonne idée , explique Joe Sbrocchi, directeur général de l'association des producteurs de légumes en serre de l'Ontario.

Il note en particulier que le logement des familles serait une question à régler tout comme la volonté des producteurs à embaucher des familles entières.

Pour la mairesse de Leamington, Hilda MacDonald, il s'agit aussi d'une bonne idée.

C'est une opportunité pour les gens d'améliorer leur mode de vie. Il y a des emplois ici. Nous avons certainement besoin que ces emplois soient pourvus , note-t-elle.

Un programme en étapes

La semaine dernière, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a annoncé que le gouvernement fédéral commencerait à étendre les permis de travail ouverts aux membres de la famille des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre d'une mesure temporaire de deux ans.

Le programme serait déployé en trois étapes. La première doit commencer dès janvier. Les conjoints et les enfants en âge de travailler des travailleurs étrangers temporaires ayant un poste à haut salaire pourront demander un permis de travail ouvert. Ces postes à haut salaire offrent un taux horaire égal ou supérieur au salaire horaire médian, qui varie selon les provinces ou territoires.

Par la suite, les familles de ceux qui occupent des postes à bas salaire pourront faire de même.

Selon un communiqué de presse d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, des consultations avec les partenaires et les intervenants du secteur agricole afin d'évaluer la faisabilité opérationnelle de l'élargissement de la mesure aux membres de la famille des travailleurs agricoles auraient lieu au cours de la phase 3 du programme.

Selon le ministre Fraser, cet assouplissement permettrait de combler les pénuries de main-d'œuvre. Il estime que les membres de la famille de plus de 200 000 travailleurs étrangers seraient en mesure de travailler au Canada.

Un encadrement nécessaire

Pour les organismes de défense des droits des travailleurs temporaires, le projet n'est pas si simple.

Chris Ramsaroop fait partie du groupe Justice for Migrant Workers. Il explique que de nombreux enjeux sont à étudier avant d'aller de l'avant, notamment au niveau du logement des travailleurs.

Nous devons envisager l'élaboration d'une stratégie de logement rural, où nous nous occupons des questions de logement, et donc des investissements publics dans le logement de la part des gouvernements fédéral et provinciaux, de la précarité du marché du travail pour les travailleurs et leurs familles , souligne-t-il.

En outre, il souhaite que les travailleurs bénéficient de meilleures protections et de voies d'accès à la citoyenneté ou au statut d'immigrant reçu.

Les travailleurs devraient venir au Canada avec un statut permanent et les familles ne devraient pas être séparées afin que les gens aient la possibilité de travailler , déclare M. Ramsaroop.

La région de Leamington reçoit chaque année 8000 à 10 000 travailleurs agricoles temporaires.

Avec des informations de CBC