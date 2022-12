Le tofu de Soyxpert sera de retour sur les tablettes bientôt

Depuis avril dernier, il était impossible de mettre la main sur le tofu sherbrookois Soyxpert. Après l'explosion du Centre de valorisation de l'aliment (CVA) de l'Estrie en mars dernier, la production n'avait pu reprendre. Les propriétaires de l'entreprise s'apprêtent toutefois à relancer la production et leurs blocs de tofu seront désormais vendus ici, mais aussi partout au Québec.

Spécialisée dans la production de tofu biologique, Soyxpert sera en mesure de reprendre la production de son tofu dès le début de l'année, et ce, dans une nouvelle usine. Cette dernière est maintenant située sur la rue Berlington, dans les mêmes locaux que l'entreprise Filspec. On a loué une section de leur usine que l'on a mis aux normes alimentaires pour faire notre production , explique le copropriétaire de Soyxpert, Dany Deshaies.

Les défis ont été nombreux pour les entrepreneurs qui n'ont jamais voulu abandonner leur projet.

Ça été une grosse course contre la montre avec beaucoup de défis logistiques pour nos équipements qui étaient déjà en fabrication lors de l'explosion. On a eu beaucoup de problèmes côté transport pour faire arriver nos équipements, après il y a eu des défis d'installation, on est en train de finaliser les dernières étapes , précise M. Deshaies.

Ce renouveau permet à Soyxpert de développer son marché et de voir grand.

« Le CVA, en fait, c'était notre prototype d'usine qui nous permettait d'aller à l'usine actuelle. On va être capable de fournir l'ensemble du Québec avec la nouvelle usine. » — Une citation de Dany Deshaies, copropriétaire de Soyxpert

Dans l'ancienne usine, l'entreprise fabriquait jusqu'à un maximum de 5 000 blocs de tofu par semaine. Maintenant, ce sont des centaines de mille de blocs qui seront produits quotidiennement selon son copropriétaire. On a augmenté de façon colossale notre production. On va produire des millions de blocs de tofu par année.

Si les dernières étapes se déroulent rondement, le produit devrait être de retour, vers la fin de l'hiver, dans la majorité des grandes chaînes d'alimentation partout au Québec et chez certains magasins indépendants. Et, selon Dany Deshaies, les nouvelles installations vont permettre de produire un tofu plus relevé.

Ça va être l'usine la plus technologique de fabrication de tofu au Canada au complet. [...] Ça va nous permettre aussi de fabriquer des blocs encore d'une meilleure qualité avec une plus grande stabilité par rapport à nos blocs que l'on fabriquait plus artisanalement.

Les propriétaires de l'entreprise vise aussi à développer le reste du Canada dans un avenir rapproché.