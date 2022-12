Plus aucun quotidien en papier ne sera livré au Québec le dimanche

Son propriétaire, Québecor, a fait savoir jeudi soir que le quotidien cessera bientôt d'être imprimé le dimanche. Et il en sera de même pour le Journal de Québec.

Ces deux quotidiens, au contenu apparenté, étaient à ce jour les derniers à être livrés dans la Belle Province le dimanche.

Pour pallier la disparition de cette édition imprimée, la direction misera dorénavant sur une offre bonifiée le samedi, explique la direction.

En instaurant cette nouvelle édition de fin de semaine, Le Journal suit une tendance adoptée par la vaste majorité des quotidiens en Amérique du Nord, qui ont depuis longtemps cessé d’imprimer des journaux papier le dimanche , souligne-t-elle.

« Nous faisons notamment face à la nouvelle réalité des médias, qui inclut la concurrence mondialisée des géants du web (GAFA) et à la présence élargie de Radio-Canada largement subventionnée par l’État. C’est pourquoi, à compter de 2023, nous ne publierons plus d’édition papier le dimanche. » — Une citation de Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, et Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec

Aucun des autres quotidiens québécois – La Presse, Le Devoir, The Gazette et les six journaux de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), soit Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien et La Voix de l'Est – n'est publié le dimanche.

Certains l'étaient encore récemment. La Presse a mis un terme à son édition imprimée en 2017; The Gazette ne publie plus le dimanche depuis 2010; et la version papier des quotidiens de la Coopérative de l'information n'est plus distribuée que le samedi depuis 2020.

La plupart de ces journaux, cela dit, continuent d'offrir de l'information gratuitement sur leurs plateformes numériques sept jours sur sept.

Et les quotidiens de Québecor ne feront pas exception à la règle, promet la direction. Comme vous le savez, l’actualité ne prend pas de congé, écrit-elle. Soyez donc assurés que nos équipes continueront de vous informer avec une grande agilité, en temps réel, le dimanche.

La dernière édition dominicale du Journal de Montréal et du Journal de Québec sera publiée dans 10 jours, le 18 décembre. La nouvelle a été annoncée jeudi soir sur le site web des deux quotidiens et dans leur version imprimée de vendredi.