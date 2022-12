Le Centre national de cyclisme de Bromont obtient une reconnaissance internationale

Le vélodrome Sylvan Adam devient le cinquième centre désigné de la sorte dans le monde, après ceux de la Suisse, du Japon, de l'Inde et de l'Afrique. Le directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont, Nicolas Legault, soutient que plusieurs années de travail ont été nécessaire pour y arriver.

Quand les individus de la Suisse sont arrivés, ils étaient très impressionnés de ce que l'on avait créé. [...] Je pense que c'est la volonté de l' UCI de démocratiser le sport à travers le monde et ils ont choisi quelques endroits, dont ici à Bromont, pour être des modèles à travers le monde. On a une grande richesse ici d'avoir toutes les disciplines du cyclisme réunies ensemble.

L'Union cycliste internationale chapeaute des événements de cyclisme au niveau international, comme le Tour de France, mais s'assure aussi de développer le sport.

C'est une reconnaissance qui est vraiment le fun parce que ça veut dire qu'ici même en Amérique, on va pouvoir recevoir les mêmes formations qui sont données en Europe et en Suisse. Ça rend le tout plus accessible pour la région, mais aussi pour l'Amérique , ajoute M. Legault.

Une première course sur piste dans le nouveau vélodrome de Bromont aura lieu le 30 décembre prochain. Photo : Radio-Canada

Le Centre national de cyclisme de Bromont espère aussi recevoir des camps d'entraînement d'un peu partout à travers le monde.

C'était d'avoir [avec cette désignation] une vision touristique, une vision internationale, pour diversifier la clientèle. D'avoir des équipes d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui viennent découvrir notre région, mais aussi les différentes façons de s'entraîner avec les entraîneurs de chez nous.

Nicolas Legault précise que le centre demeure accessible à tous. Des formations seront ouvertes à tout le monde. Il y a beaucoup de programmes ouverts aux jeunes.

Depuis l'ouverture du vélodrome intérieur, il y a deux mois, plus de 1600 cyclistes sont venus essayer la piste.

D'ailleurs, une première course sur piste, le Sprint des Fêtes, se tiendra le 30 décembre prochain.