Un gros paquet de bouées, gracieuseté de Fiona, récupéré à l’Île-du-Prince-Édouard

Le ministère des Pêches de l'Île-du-Prince-Édouard a envoyé une barge cette semaine pour récupérer un énorme paquet de bouées et de cordages pris dans le détroit de Northumberland depuis septembre.

C'était une boule de bouées et c'était pris dans 30 pieds , raconte le pêcheur Donald MacDonald.

Des pêcheurs à la recherche de leur équipement

Des pêcheurs de Nine Mile Creek font des efforts depuis des semaines pour récupérer leur équipement.

Certains débris ont été trouvés à plus de 16 kilomètres.

Gerry MacDonald pêche le homard et les moules. Il a pu récupérer environ 15 % de son équipement de pêche aux moules, mais le reste devra être remplacé l'année prochaine.

Nous avons des bouées, mais les moules sont dans une pile. Les blocs de ciment sont brisés et les cordages sont ruinés , raconte-t-il.

Lui et son frère Donald avaient une vingtaine de lignes à l'eau qui ont dérivé vers Charlottetown.

Des pêcheurs de Nine Mile Creek ramassent depuis septembre de nombreux débris de la tempête Fiona. Photo : Gracieuseté : Andrew Bryanton

Ça s'est tout mêlé. On pense qu'un arbre tombé a accroché une ligne et ensuite, c'était comme un effet domino , croit Gerry MacDonald.

Il croit avoir perdu environ 80 % de ses moules, qui étaient trop petites pour être récoltées avant la tempête. Recueillir ce qui reste est aussi compliqué en raison des noeuds et des débris.

Une mauvaise saison à venir

Selon Donald MacDonald, la prochaine saison s'annonce moins profitable.

Il affirme que les pêcheurs vont prendre des précautions pour éviter d'autres pertes causées par les vents.

Nous mettons plus de blocs, des cordages plus solides et plus d'ancres, en nous croisant les doigts. Mais on ne sait jamais, vous savez , dit-il.

Les pêcheurs de Nine Mile Creek disent avoir déposé des demandes de dédommagement dans le cadre des programmes d'aide gouvernementaux.

Selon les estimations préliminaires, les dommages de la tempête pour l'industrie aquacole sont évalués à 70 millions de dollars.

Avec des informations de Nancy Russell de CBC