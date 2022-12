Lent départ pour le centre de consommation supervisée de Sudbury

Depuis cette date, le centre a reçu 126 visites, a accueilli 114 visiteurs uniques, et a su renverser 3 surdoses liées à la crise d’empoisonnement des drogues .

Radio-Canada a demandé accès à ses chiffres à plusieurs reprises dans le dernier mois afin de suivre les progrès de l’initiative. Ces requêtes ont d’abord été rejetées par l’organisme.

Selon Réseau ACCESS NETWORK, la fréquentation du centre durant ses premiers mois correspond aux normes provinciales et en certaines circonstances dépassent celles d’autres sites .

Le centre de consommation supervisé a révélé certaines statistiques quant à son utilisation. Photo : Avec l'autorisation du Réseau ACCESS NETWORK

Or, si elle totalise 126 visites depuis son ouverture, celle de Timmins en compte 3700 dans les quatre derniers mois, et ce avec une population plus de deux fois moins importante que le centre de population du Grand Sudbury selon Statistique Canada, soit environ 41 145 personnes.

Lors de la préparation du centre de consommation supervisée de Sudbury en 2021, il y a également eu un débat sur l’emplacement des installations dans le centre-ville.

Si le terrain de stationnement du Canadien Pacifique (CP) était privilégié à l’époque par le comité de la stratégie antidrogue de Sudbury, le personnel administratif de la Ville préférait le site de la rue Energy Court, où se situent les locaux aujourd’hui, puisqu’il présente plus d’avantages.

L’ancien conseiller municipal Robert Kirwan avait défendu à l’époque que le stationnement du CP était l’endroit idéal pour le site, même si ça signifiait perdre 25 espaces de stationnements, puisqu’il serait à proximité du Centre du samaritain.

Malgré les craintes au sujet de l’emplacement, Amber Fritz soutient qu’ en dépit des défis qu’un emplacement hors du centre-ville présente, l’utilisation du site de consommation supervisée continue de croître de façon régulière .

Un délai avant la publication des données

Dans une réponse écrite datant du 1er décembre, la coordonnatrice de l’éducation et des communications, Angèl Riess, a expliqué que c’est la politique de l’Agence de ne pas partager les chiffres concernant l’accès aux services liés au VIH , à l’hépatite C ou à d’autres services offerts et cela inclut les chiffres du site de consommation supervisée.

Ceci est fait pour assurer un espace sûr qui aide à favoriser la confiance et à établir des relations avec des personnes qui évitent souvent les services en raison de la stigmatisation. Il a été démontré par les meilleures pratiques que la limitation des données de surveillance lors de l’ouverture d’un SCS augmentera la confiance entre les membres accédant aux services , poursuit-elle.

C’est finalement une semaine plus tard que l’organisme fait volte-face.

La gestionnaire du centre, Amber Fritz a indiqué dans un communiqué publié jeudi soir que le gouvernement fédéral rendra publiques les statistiques des centres de consommation supervisée à travers le pays , ce qui doit se produire dans le prochain mois.

Dans un courriel envoyé le 5 décembre, la directrice générale de Réseau ACCESS Network Heidi Eisenhauer a précisé que, typiquement, avant de recevoir du financement provincial, les sites ne vont pas partager de données, ce qui est une pratique favorisée lors de leur intégration.

La province et le gouvernement fédéral n’offrent pas de financement pour les centres de consommation supervisée temporaires.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard.