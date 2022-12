Un jeune conducteur dans un état critique après un accident à Wakefield

La police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais indique avoir été appelée vers 19 h 20 sur les lieux de ce grave accident impliquant deux voitures.

Selon les premières constatations et des témoins interrogés, la police rapporte que l’alcool et la vitesse seraient en cause.

Un conducteur de 19 ans d’un des deux véhicules a été éjecté en raison de l’impact. Il a été transporté à l’hôpital pour y soigner des blessures graves. Son état de santé serait jugé critique, indique la police par voie de communiqué.

L’autre conducteur, un homme de 62 ans, s’en sort avec des blessures mineures. Sa vie n’est pas menacée, précise-t-on.

Le chemin Riverside, entre les intersections Burnside et du chemin Mill, a été fermé à la circulation pour une période indéterminée. Des enquêteurs sont sur place pour déterminer les causes exactes de l’accident.