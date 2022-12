En C.-B., Bonnie Henry détaille les âges des 6 jeunes morts avec la grippe

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Bonnie Henry, affirme que le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) étudie les décès de six jeunes liés à la grippe. Elle a confirmé jeudi, dans un communiqué, les âges des victimes : un enfant âgé de moins de 5 ans, trois enfants âgés de 5 à 9 ans et deux adolescents âgés de 15 à 19 ans.

Les analyses préliminaires indiquent que certains des enfants ont subi des infections bactériennes secondaires, ce qui peut être une complication de la grippe. Ceci aurait aggravé leur état de santé.

La Dre Henry ajoute que la perte de ces enfants est tragique, mais rappelle que la mort de jeunes enfants et d'adolescents liée à l’influenza reste rare.

« C’est une saison inhabituelle avec des caractéristiques inhabituelles qui se traduit notamment avec une augmentation précoce et intense des cas. Par conséquent, une surveillance renforcée a été mise en place. Les responsables de la santé publique seront tenus au courant des décès pédiatriques liés à la grippe. » — Une citation de Dre Bonnie Henry, médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

Tous les décès liés à la grippe seront publiés sur le site de surveillance des maladies respiratoires du BCCDC . La Dre Bonnie Henry encourage les parents à faire vacciner leurs enfants âgés de six mois et plus. La vaccination contre l’influenza reste, selon elle, le meilleur outil pour protéger les jeunes.

Elle recommande également aux parents d’aller voir un médecin si leur enfant a de la difficulté à respirer. Les parents doivent aussi consulter un professionnel de la santé si la fièvre se dissipe, mais revient, ou si elle persiste plus de cinq jours, car cela pourrait être le signe d'une potentielle infection bactérienne.