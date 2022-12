La C.-B. pourrait profiter d’un retour des grizzlis dans l’État de Washington

Cela fera bientôt un mois que le National Park Service des États-Unis (NPS) a lancé le processus d’examen des différentes possibilités de restauration et de gestion des grizzlis dans la région de North Cascades. Le NPS mène des consultations publiques pour prendre le pouls de la population sur ce plan.

Le parc national North Cascades renferme un écosystème de 25 000 kilomètres carrés qui jouxte les parcs provinciaux de Skagit Valley et E.C. Manning de la Colombie-Britannique, où les ours prospéraient autrefois. Le projet de ramener ces ours dans la région remonte à 1997, explique Jason Ransom, biologiste principal de la faune au North Cascades National Park Service.

« Nous avons en quelque sorte attendu et protégé la zone en tant que zone de récupération des grizzlis, mais aucun ours n’est revenu. » — Une citation de Jason Ransom, biologiste, NPS

Les grizzlis n’ont pas de frontière , la collaboration non plus

Après avoir été mis en sourdine à plusieurs reprises, le projet a été relancé et a séduit de l’autre côté de la frontière américaine. Une nouvelle fantastique , lance Cailyn Glasser, gestionnaire des ressources naturelles pour l'Okanagan Nation Alliance (ONA).

L' ONA est une alliance de huit Premières Nations qui travaille depuis 2014 à la protection des grizzlis sur le territoire de la Première Nation Syilx, du parc E.C. Manning au lac Kootenay. Cailyn Glasser raconte que les discussions avec le gouvernement de la Colombie-Britannique ont jusqu'à présent porté sur la préparation et l'intendance .

Au sein de l'Okanagan Nation Alliance, Cailyn Glasser travaille pour la restauration de l'habitat du grizzli des deux côtés de la frontière de la région de North Cascades. Photo : Fournie par Cailyn Glasser

« C'est merveilleux d'avoir l'occasion de travailler avec notre équipe du sud de la frontière. » — Une citation de Cailyn Glasser, gestionnaire des ressources naturelles, ONA

On estime que la région de North Cascades abrite environ six grizzlis, affirme Cailyn Glasser. Cependant, il est difficile de préciser où ces mammifères se cachent.

Le dernier grizzli documenté dans cet écosystème remonte à 2015 près du parc Manning , avance Jason Ransom. Nous n'avons pas eu d'observation confirmée d'ours grizzli du côté américain depuis 1996. Et donc il peut y avoir quelques ours, là-bas, qui font des allers-retours à travers la frontière. Nous ne le savons pas.

Une manière de restaurer la biodiversité

Les grizzlis constituent un élément clé de l'écosystème des North Cascades et de la biodiversité. Ils contribuent à réguler les populations de petits animaux et transforment le sol.

Le scientifique explique qu'ils creusent, retournent beaucoup de terre et cela aide les plantes qui aiment les sols perturbés. Cela peut donc changer les communautés végétales. Et d'une certaine manière, ils distribuent des graines de haut en bas, ce que beaucoup d'espèces ne font pas dans cet écosystème.

Cailyn Glasser ajoute que les grizzlis sont essentiels. Ils jouent un rôle très important dans la protection de leur propre habitat. Et cela signifie que l'habitat est pris en charge pour toutes les autres espèces qui le partagent avec eux .

Le NPS est convaincu que la réintégration de ce mammifère démontrerait à quel point l’écosystème est résilient . Pour M. Ranson, c’est tout un symbole en ces temps de changements climatiques. Bien sûr, reconnaît le biologiste, personne ne peut prédire avec exactitude les changements que subirait l'écosystème dans ce processus.

Selon Parcs Canada, l'être humain est responsable de la mort de quatre grizzlis sur cinq. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un plan sur le long terme

Ce plan jette la première pierre d’un long cheminement de rétablissement de l'équilibre de l'écosystème, reconnaissent les deux experts. Le docteur en biologie, Jason Ransom, indique qu’il s’agit notamment d’un moyen de retirer le grizzli de la liste de la Loi sur les espèces en voie de disparition aux États-Unis . Toutefois, cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Le NPS doit remettre un rapport préliminaire l'été prochain et le document final est prévu au printemps 2024. Pour ce qui est du retour à proprement parler du mammifère, il est difficile de le prévoir.

Néanmoins, les biologistes espèrent qu’un jour on dénombrera une population d’environ 200 individus, déclare Jason Ransom, car la modélisation actuelle suggère que la partie américaine de l'écosystème peut prendre en charge entre 250 et 300 grizzlis .