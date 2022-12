Un mois occupé pour Québec Issime avec trois productions à Saguenay et Montréal

La fresque musicale, qui a maintenant 20 ans, est présentée au Théâtre Maisonneuve jusqu'au 29 décembre. Elle a été présentée à Québec la semaine dernière à Québec au Centre Vidéotron.

C’est un gros défi pour le remonter. Et là on dirait que le fait de ne pas l’avoir fait durant presque trois ans, avec deux ans d’absence, on le redécouvre nous-mêmes et on est impressionné à quel point c’est gros et c’est majestueux , a raconté en fin de journée le fondateur et metteur en scène de Québec Issime, Pierre Doré.

En plus de Décembre à Montréal, la production Party est présentée simultanément à Saguenay et à Montréal.

On est en très haute saison à Québec Issime puis on le vit avec beaucoup d’implication de la part de toute notre équipe, vraiment. Les gens travaillent en double, puis en triple parfois. Moi-même j’ai eu à me faire remplacer sur Party au Saint-Denis pour pouvoir aller décoller Décembre et diriger les répétitions à Québec. Ça fait partie d’une frénésie dans l’air. Probablement que tout le monde va attraper la grippe en même temps le 1er janvier 2023 , a-t-il poursuivi.

En double

La COVID-19 plane toujours et la boîte saguenéenne n’a pas lésiné sur les moyens pour y faire face.