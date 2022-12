Un 40e Festival en chanson chamboulé par le chantier de reconstruction

Le congé de la construction fera taire le tumulte des bétonnières et des camions. C'est alors que l’organisation du festival en profitera pour faire entendre les voix de ses nombreux invités, soit du 28 juillet au 5 août.

Le Gaspésien Patrice Michaud, Guylaine Tanguay, Les Hay Babies et Marilyne Léonard seront de la partie.

La programmation comprend aussi le concert 35 ans de carrière de Grégory Charles et un hommage à Gilles Vigneault livré par la chorale Tourelou et les artistes passeurs Richard Séguin et Florent Vollant.

Richard Séguin et Florent Vollant, des amis de longue date, seront ensemble porte-paroles du Festival en chanson de Petite Vallée. Photo : Patricia Beaulieu

L’équipe a dévoilé ces noms vendredi matin, mais ce n'est qu’un aperçu puisqu’une soixantaine de spectacles sont prévus.

Beaucoup de pirouettes

Comme les membres de l’organisation ne pouvaient se résoudre à souligner un 40e anniversaire sans la présence des voix d'enfants, ils ont décidé de permettre la présentation du spectacle de la chorale à la fin juin comme à l’habitude.

Le grand spectacle des enfants de La Petite École de la chanson se tiendra donc le 25 juin à l'église de Cloridorme.

La chorale de l'École en chanson du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2018 (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Il y avait trop de membres du personnel scolaire impliqués dans l’organisation pour qu’on se permette d’attendre au milieu de l’été , explique le directeur général et artistique du Festival en chanson, Alan Côté.

Du 28 juillet au 5 août, les spectacles se tiendront dans le grand chapiteau. À cause de toute notre infrastructure de cuisine et pour pouvoir nourrir les festivaliers et les professionnels, on se devait de garder le chapiteau actif , mentionne-t-il.

Comme le stationnement ne sera pas accessible sur le site en raison des travaux, l’organisation a prévu les services d’une navette pour amener les festivaliers en bas de la côte (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Tremblay

De leur côté, les artistes de la sélection officielle des chansonneurs verront aussi leur expérience scindée en deux temps. Ça commence à Notre-Dame-des-Prairies, près de Joliette, ensuite on fait un spectacle aux Francofolies de Montréal, on descend à Québec pour une autre formation. Ensuite un break et ils reviennent pour le festival , précise Alan Côté.

Toutes ces pirouettes pour réussir à présenter un événement comme si de rien n'était représentent un défi. Encore une fois, l’équipe du Festival montre sa capacité de résilience.

« C’est le 40e. On n’avait pas le choix. Mais vous savez, on n’en est pas à notre premier barbecue. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du festival en chanson de Petite-Vallée

Pour des questions d’hébergement, il était aussi stratégique pour l'organisation de profiter du congé de la construction. On ne sera pas en compétition avec les travailleurs qui ont besoin de se loger pendant la construction de notre nouveau bâtiment , explique le directeur. D'abord, on va remplir tout ce qu'il y a d'hébergements officiels et on va essayer de créer des hébergements alternatifs avec les citoyens. On est en train d'imaginer ça.

Un projet de 14 millions de dollars

Le concept du nouveau Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée. Photo : Facebook / Festival en chanson de Petite-Vallée

Les appels d'offres pour la construction du nouveau théâtre devraient être lancés à la mi-mars. S’il n’y a pas de dépassements de coûts, on pourra lancer la construction , espère Alan Côté. Il nous faut commencer absolument cette année, sinon on va perdre une autre année.

« Ça fait déjà cinq ans [qu’on a perdu notre théâtre]. C'est dur sur le moral du personnel, monter et démonter le chapiteau chaque année, avec tout l’aménagement ce que ça implique. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du festival en chanson de Petite-Vallée

Le temps qu’on met là-dessus, on ne l’a pas pour autre chose , ajoute-t-il.

Dans un scénario réaliste, la nouvelle installation serait prête pour le festival de 2025. En 2024, l'organisation aura de nouveau recours au chapiteau.

Alan Côté estime que l’acquisition de cet équipement a été une bonne affaire. Une chance que j'ai pris le téléphone de bonne heure après l'incendie et que j'ai tout de suite dit, " il va avoir un festival l'année prochaine, pas question de prendre une année de pause " , raconte le directeur. Puis, on n’avait pas prévu la pandémie, mais avec le chapiteau ça a été magnifique d'avoir un espace plus grand pour la distanciation.

Les gouvernements provincial et fédéral ont accordé de l’aide financière pour reconstruire le théâtre.

Le budget pour la construction du nouveau édifice est toujours de 14 millions de dollars. Cette évaluation date de 2020, selon Alan Côté.