Des environnementalistes optimistes après l’annonce du nouveau cabinet en C.-B.

Le nouveau ministère pour faire face aux scénarios catastrophes qu’a connus la province au cours des deux dernières années rassure différents groupes, qui y voient une reconnaissance de l’ampleur de la crise climatique.

On sentait vraiment qu'il manquait un ministre pour coordonner la réponse du gouvernement non seulement aux crises actuelles, comme les inondations et les incendies, mais aussi pour planifier pour les tremblements de terre et les futures inondations , explique Kai Nagata, porte-parole de Dogwood Initiative. La question n’est pas si oui ou non on va vivre ces événements, c’est quand. Avoir quelqu’un qui sera attitré à la planification en cas de désastre, ça envoie un bon signal.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby en point de presse à Victoria après le dévoilement de son conseil des ministres. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

En point de presse peu après l'annonce, mercredi, le premier ministre David Eby lui-même a reconnu que la Colombie-Britannique était plus touchée par les catastrophes naturelles que les autres régions du pays. Nous avons vu des feux de forêt historiques, vécu des étés enfumés, nous avons fait face au dendroctone du pin, à l’acidification des océans , a-t-il expliqué, pour justifier la création du portefeuille.

Le nouveau ministère dont Bowinn Ma a pris la tête vise à mieux coordonner les efforts d’urgence à la lumière des failles observées en 2021, lors du dôme de chaleur qui, selon le bureau du coroner de la Colombie-Britannique, a causé la mort de plus de 800 personnes, lors des feux de forêt qui ont mené à la destruction du village de Lytton et lors des inondations monstres d’Abbotsford, qui ont suivi en novembre.

La députée Bowinn Ma est devenue ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique. Photo : Radio-Canada

En entrevue à CBC, jeudi, Bowinn Ma a souligné l'importance de ce nouveau ministère, qui démontre l'engagement du gouvernement à se préparer et à réduire l'impact des catastrophes .

Des gens se sont retrouvés séparés de ceux qu'ils aiment. Des communautés ont été privées de services et d'approvisionnement. Notre économie a été dévastée , a-t-elle expliqué.

Selon sa lettre de mandat, la représentante de North Vancouver-Lonsdale doit élaborer un plan de réduction des risques climatiques et évaluer la vulnérabilité de la province aux risques de catastrophes, de concert avec d’autres ministres.

Des nominations encourageantes

Le choix de Bowinn Ma, une ingénieure de formation qui s’est souvent exprimée sur l’importance d’agir en matière de climat, a aussi été accueilli favorablement chez les environnementalistes.

Je ne pourrais pas penser à une meilleure personne au conseil des ministres pour s’occuper de cette priorité , croit Kai Nagata.

George Heyman (à gauche) a conservé le ministère de l'Environnement. Il travaillera de pair avec Josie Osborne (à droite), ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation sobre en carbone. Photo : Radio-Canada

La reconduction de George Heyman à l’Environnement, un poste qu’il occupe depuis 2017, rassure aussi.

Il connaît bien la filière du climat , explique l’analyste de politiques en matière de climat Tom Green, de la Fondation David Suzuki. Par le passé, il y a eu trop de changements de ministres et ça prenait trop de temps pour qu’ils apprennent leur portefeuille .

Au ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation sobre en carbone, la nomination de Josie Osborne, une biologiste spécialisée en environnement, est aussi perçue comme un signal positif du sérieux avec lequel le gouvernement compte effectuer une transition économique.

C’est elle qui, selon sa lettre de mandat, devra examiner et identifier les possibilités de transition des subventions aux combustibles fossiles vers les secteurs des technologies et des énergies propres .

Il s’agit là d’une promesse que David Eby avait faite au lendemain de son élection à la tête du NPD . Ce dernier s’est engagé à procéder dans les 100 premiers jours de son mandat.

« De façon générale, c’est encourageant de voir ces gens responsables de ces enjeux importants. Ils comprennent tous l’échelle et l’urgence de la crise climatique. » — Une citation de Kai Nagata, porte-parole Dogwood

On verra ce qu’ils réussiront à accomplir, mais jusqu’ici, ça a l’air d’être une solide équipe et les gestes concrets seront à juger en temps et lieu , analyse l’observateur politique Nicolas Kenny.

Des manifestants contre la fracturation hydraulique accueillent le nouveau conseil des ministres, mercredi, à Victoria. Photo : Radio-Canada

Le nouveau cabinet accueilli par des manifestants

À leur arrivée à Government House, mercredi, à quelques minutes de l’assermentation du nouveau conseil des ministres, le cabinet a été accueilli par des manifestants scandant des slogans pour inciter le gouvernement à mettre fin à la fracturation hydraulique sur son territoire.

La campagne Frack Free BC est le fruit d’une coalition d’organismes, notamment Dogwood. Selon le groupe, l’industrie gazière et pétrolière est responsable de 19 % des émissions de gaz à effet de serre de la province.

On ne peut pas décrire la Colombie-Britannique comme un leader en matière de climat si on est toujours en train d’approuver et de subventionner de nouveaux projets de pipelines ou de gaz de schiste , explique Kai Nagata. C’était un rappel aux ministres à leur première journée au travail que nous jugerons leurs efforts sur l’expansion de l’industrie pétrolière en Colombie-Britannique.

« On espère que la province va revisiter son enthousiasme pour les énergies fossiles, qui nous causent tellement de problèmes et qui, effectivement, ne créent pas tellement d'emplois. » — Une citation de Tom Green, économiste, Fondation David Suzuki

Pour l’observateur politique Nicolas Kenny, au-delà des nominations, les prochaines annonces sur la question environnementale seront déterminantes.