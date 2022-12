Obésité : des patients et des médecins réclament le remboursement de médicaments

On a essayé les régimes, les régimes liquides, on a tout essayé , explique la femme dans la soixantaine. Appelons-la Caroline, parce qu’elle préfère demeurer anonyme.

Depuis longtemps, elle souffre d’une maladie pulmonaire et, aujourd’hui, sa capacité respiratoire est réduite à seulement 25 %.

Je ne sors plus, parce que ça m’en demande trop. J’ai beau avoir mes appareils respiratoires, tout déplacement est dur pour moi. Je vous dirais que c’est une qualité de vie épouvantable.

Depuis maintenant 10 ans, elle attend une greffe des poumons. Mais pour avoir accès à cette chirurgie, elle doit perdre du poids. Le problème, c’est que les médicaments qu’elle prend en ce moment sont la cause de son surpoids.

Un autre médicament, un sémaglutide qu’elle a testé pendant quelque temps, lui a permis d’avoir un peu d’espoir. Elle a perdu 15 livres en deux mois.

Ce médicament, qui s’appelle Ozempic, est utilisé par les diabétiques. Mais en doses plus importantes, il est très efficace pour faire perdre du poids.

Cependant, Ozempic n’est pas couvert par la RAMQ pour la perte de poids; elle doit donc débourser plus de 300 $ par mois pour l’obtenir. Ce qu’elle refuse de faire. Je ne comprends pas la personne qui décide ça, qui ne comprend pas. Je trouve que ce n’est pas comprendre plus loin que son nez. Je trouve que c’est aberrant, je trouve ça épouvantable , laisse-t-elle tomber.

Des centaines de patients

Son cas n’est pas unique. Des centaines de patients sont dans une situation similaire au Québec : pour avoir accès à une greffe, de rein ou de poumon par exemple, il faut qu’ils perdent du poids. Des médicaments sont susceptibles de les aider, mais ils sont tout simplement inaccessibles.

Au Québec, les médicaments contre l’obésité font l’objet d’une exclusion réglementaire au régime général d’assurance médicaments, la RAMQ , depuis 1997, et il n’y a pas d’exception, pas même pour les gens en attente de greffe.

Un règlement dénoncé par des médecins comme le docteur Yves Robitaille, un spécialiste en médecine interne qui travaille au Centre de médecine métabolique de Lanaudière. Des patients obèses qui bénéficieraient d’un traitement pharmacologique, il en voit tous les jours.

J’ai déjà essayé, pas pour des situations aussi tristes que celle-là, mais pour d’autres situations, des patients vraiment mal en point, et on reçoit systématiquement de la RAMQ toujours la même réponse, c’est cet article-là, 6.3, qui est un cas d’exclusion, donc il n’y a aucune couverture possible.

Il note cependant que des assureurs privés pourraient couvrir certains médicaments, mais que plusieurs calquent la RAMQ .

Avec l'évolution de la recherche, de nouvelles molécules pourraient avoir le même effet sur des patients qu’une chirurgie bariatrique. D’où l’importance, note le médecin, de revoir les règlements.

On arrive avec des molécules qui vont avoir la puissance d’une chirurgie bariatrique, donc on vient libéraliser un peu l’accès à des traitements plus puissants. C’est en montée, les problèmes de poids, d’une part, et, d’autre part, on a des molécules qui arrivent et qui permettent de lutter, avec une puissance intéressante, contre ces problèmes-là. Il faut qu’on brasse la soupe, c’est le temps , dit-il.

Pas l’unanimité

Mais tous les médecins sont loin de soutenir l’idée de se tourner vers les médicaments pour lutter contre l’obésité.

Le cardiologue Paul Poirier est chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec; s’il est d’accord sur le fait qu’il devrait y avoir des exceptions dans le remboursement de certains médicaments, il est loin d’être convaincu que la pharmacothérapie est une solution viable pour l’instant.

Si tu me dis : "J’ai un patient cardiaque, qui a été ponté, qui a été dilaté, ou qui est insuffisant cardiaque", que de perdre du poids va diminuer les hospitalisations, qui va diminuer les récidives, OK. Mais show me the data [montrez-moi les données]. Ils ne sont pas existants, les résultats, ils sont en train de se faire , explique-t-il.

Récemment, l’Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESS), qui évalue l’efficacité et les coûts des médicaments, a publié un document sur les traitements en pharmacothérapie dans le traitement de l’obésité, pour nourrir la réflexion du ministère de la Santé dans ce dossier.

Au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, un porte-parole indique qu’une analyse complète du dossier de l’obésité, y compris le document de l’ INESS , a été demandée.

Il n'y a qu'une poignée de pays dans le monde qui offrent la couverture de ces médicaments, et le Canada n'en fait pas partie. L’Australie et le Royaume-Uni remboursent, à certaines conditions, un nombre restreint de médicaments utilisés dans le traitement de l’obésité.