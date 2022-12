Hausse de taxes de 5,5 % pour les Port-Cartois en 2023

Pour le propriétaire d'une maison moyenne, ceci représente une hausse de 109 $ par rapport à 2022, ce qui représente un montant total de près de 2092 $. Pour une maison mobile moyenne, les taxes augmenteront de 66 $ afin d'atteindre 1280 $ en taxes pour l’année.

En 2022, l'augmentation des taxes résidentielles se chiffrait à 2 %.

Le maire explique ces augmentations par l’augmentation des coûts des contrats, l’augmentation des salaires et l’ajout de quelques ressources humaines afin d’accentuer notre programme d’entretien.

« Les derniers mois n’ont pas été de tout repos et nous avons dû faire face à plusieurs défis. L’inflation, l’augmentation des coûts des matériaux et le manque de ressources humaines en sont quelques exemples, mais nous avons dû user de créativité afin d’être en mesure de garder la tête hors de l’eau. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier, dans sa présentation du budget 2023

La Ville rappelle qu’une compensation financière de 250 $ sur les taxes de services existe depuis 2015 pour les aînés demeurant dans leur résidence et prestataires du supplément de revenus.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, explique que la hausse marquée de l'inflation a eu un impact sur le budget 2023. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De nombreux projets

Le programme triennal des dépenses en immobilisations 2023-2025 comporte 58 projets, pour une valeur de 115 millions de dollars.

Les dépenses sont évaluées à 41,5 millions de dollars en 2023, qui serviront notamment à la réfection de l’agora, à la réparation de rues, à l’agrandissement du Café-théâtre Graffiti et à l’achat d'équipements lourds et de véhicules.

Des projets sont aussi prévus pour l’agrandissement des installations de production d'eau potable de Port-Cartier et pour des plans et devis visant à la mise aux normes du traitement de l’eau potable et des eaux usées de Rivière-Pentecôte.