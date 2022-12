Le Marché des Saveurs a attiré plus de 6700 personnes

Les producteurs et transformateurs d'ici ont été fort populaires lors du 17 e Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, qui se tenait du 1 er au 4 décembre dernier. L'événement a connu une hausse d'achalandage par rapport à l'an dernier et a permis de vendre pour un demi-million de dollars de produits d'ici.

Cette année, 47 exposants ont présenté le fruit de leur travail, dont l’Atelier Culinaire Pierre-Olivier Ferry, Les Herbes salées du Bas-du-Fleuve ou encore le Domaine Acer.

Au total, 6780 personnes se sont présentées lors de l’événement. Les curieux ont pu déguster différentes bouchées cuisinées sur place par des chefs invités. Le chef rimouskois Adrian Pastor, connu pour sa participation à l’émission Les Chefs!, a proposé une démonstration culinaire.

Le chef rimouskois Adrian Pastor était l'invité du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Photo : Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Dans la journée du samedi 3 décembre, plus de 2300 visiteurs sont venus rencontrer les producteurs, rapportent les organisateurs du marché annuel.

L’achalandage a connu une hausse de 17 % par rapport à l’an dernier, ce qui ne peut que réjouir la directrice générale de l’Association des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Nicole Lavoie. On est encore fébriles , souligne-t-elle en riant.

Mme Lavoie se dit même étonnée qu'il y ait eu des ventes et une affluence importantes, particulièrement dans un contexte économique où l’inflation force certains ménages à se serrer la ceinture.

C’est certain qu’avec un contexte économique comme on parle depuis des semaines, il y avait des inquiétudes à savoir si les gens se déplaceraient pour acheter des produits locaux , admet-elle. Mais force est de constater qu’on a besoin de nos entreprises et que les gens ont besoin de se faire plaisir. Et ça va au-delà du plaisir, c’est d’investir dans nos entreprises , conclut la directrice.

Nicole Lavoie, directrice de l'Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent (archives) Photo : Radio-Canada

Le prochain Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent se déroulera du 30 novembre au 3 décembre 2023. L’Association des Saveurs du Bas-Saint-Laurent célébrera en même temps ses 25 ans d’existence.

Nicole Lavoie révèle que de nombreuses surprises et nouveautés sont à prévoir l’an prochain afin de marquer le coup.