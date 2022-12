Deux arénas fermés dans la Baie-des-Chaleurs pendant la période des Fêtes

Les usagers de l' aréna de New Richmond et de Carleton-sur-Mer devront se passer d’aréna pendant la période des Fêtes.

À New Richmond, l'infrastructure n'ouvrira pas avant le début janvier 2023. Les travaux en cours ont été retardés en raison de plusieurs facteurs, notamment des délais de livraison des matériaux.

Malheureusement , explique le maire, Éric Dubé, les matériaux pour la toiture auraient dû être livrés au milieu de l'été et ça a été repoussé au mois de septembre. Finalement, on les a eus à la fin octobre.

Le système de réfrigération a été changé, tout comme les bandes de la patinoire et l'éclairage de l'infrastructure, mais la toiture n'est pas encore achevée.

Mais là, on est confiants parce que plus du trois-quarts est fait , précise M. Dubé. Les travaux vont continuer jusqu'à Noël.

Maquette du projet de rénovation de l'aréna de New Richmond (photo d'archives) Photo : Courtoisie : Ville de New Richmond

Le maire indique que la Ville a voulu jouer de prudence et aviser les usagers le plus rapidement possible. On n’a pas pris de chance, on a annulé de suite les activités pour éviter que les gens réservent des choses pour la période des Fêtes , explique-t-il.

Selon Éric Dubé, la glace pourra être faite après les Fêtes en vue d’une ouverture le 9 janvier.

Après les congés des Fêtes, on va être prêts à démarrer les compresseurs, prévoit Éric Dubé. Ensuite, ça prend quand même pas loin d'une semaine à fabriquer la glace, pour être prêts le 9.

Des travaux de finition seront toujours en cours à l'aréna lors de sa réouverture, mais pourront se faire en parallèle sans perturber les activités.

L’aréna de Carleton-sur-Mer fermé jusqu’en septembre

L'aréna de Carleton-sur-Mer, où les usagers auraient pu se rendre pendant la fermeture de celui de New Richmond, ne sera pas accessible non plus. Il fermera ses portes le 22 décembre.

On comprend que d'avoir deux infrastructures fermées sur 5, 6 dans la Baie-des-Chaleurs, ça vient quand même impacter beaucoup la population , commente Éric Dubé. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de pression pour rouvrir le plus vite possible.

Rappelons que les travaux à l'aréna de Carleton-sur-Mer doivent s'amorcer début janvier et s’échelonner sur neuf mois, pour se terminer à la fin septembre.

Avec les informations de Roxanne Langlois