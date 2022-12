L’entraîneur des Blue Bombers Mike O’Shea signe une prolongation de contrat de 3 ans

Mike O’Shea a signé une prolongation de contrat de trois ans pour diriger le club de football winnipégois de la Ligue canadienne de football jusqu’à la saison 2025.

O’Shea, qui a été deux fois lauréat du trophée Annis Stukus en tant que meilleur entraîneur de la LCF en 2021 et 2022, a remporté 82 victoires et deux Coupes Grey depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe en 2014.

Il n’est devancé que par les légendaires entraîneurs Bud Grant (102) et Cal Murphy (86) pour le nombre de victoires en tant qu’entraîneur-chef des Bombers.

Il a aussi mené son équipe à participer à la finale trois années consécutives. Son équipe s’est inclinée cette année par la marque de 24-23, contre les Argonauts de Toronto.

Avec lui à la barre, les Bombers ont enregistré six saisons consécutives avec plus de 10 victoires, égalant ainsi le record de la franchise de 1957 à 1962.

Au cours des deux dernières années, le club a enregistré une fiche de 26 victoires et six défaites, dont une saison record de 15 victoires en 2022.

Sa reconduction dans ses fonctions avec les Bombers survient après que d’autres membres clés de ces formations victorieuses ont décidé de continuer leur engagement avec l’équipe.

Le coordinateur offensif Buck Pierce et les joueurs Zach Collaros, Adam Bighill, Willie Jefferson, Pat Neufeld et Desmond Lawrence, ont signé de nouveaux contrats avec le Bleu et Or.

Ancien joueur des Argonauts de Toronto, Mike O’Shea, natif de North Bay en Ontario, a commencé sa carrière d’entraîneur en 2010 comme entraîneur des unités spéciales de l’équipe torontoise.