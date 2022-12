Prix des hôtels : Val-d’Or et les Cris veulent calmer le jeu

Rappelons qu’un homme de Waskaganish a dû payer près de 500 $ pour une nuitée au Forestel, samedi dernier. Sa publication sur Facebook a soulevé la colère, mais aussi des doutes sur l’avenir des événements sportifs organisés par les Cris à Val-d’Or.

À la suite d’un entretien entre la mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, et la grande cheffe du Grand conseil des Cris, Mandy Gull Masty, les deux parties disent vouloir poursuivre leur collaboration.

On trouvait ça important de rassurer autant les gens des communautés que nos citoyens et nos commerçants, souligne Mme Brindamour.

« Ce n’est pas la panique du tout. On ne veut pas qu’une situation comme celle-là vienne porter ombrage à la belle relation que nous entretenons depuis plus de 30 ans. Je peux vous assurer que la grande cheffe a été rassurante. D’un côté comme de l’autre, on a senti la volonté que nos relations ne deviennent pas plus fragiles, même si on prend la question au sérieux. »