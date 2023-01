Alen et Danijel Suton disent tous deux « prendre ça comme une deuxième chance », mais lorsqu’on les écoute raconter leur parcours de vie, on réalise rapidement que c’est le fruit du travail qui les a conduits vers le succès entrepreneurial.

Les deux frères, tout comme leur père et nombreux membres de la famille Suton, ont toujours apprécié la pratique du sport. Dès son jeune âge, Alen se démarquait au basketball et au soccer. Dans sa Bosnie-Herzégovine natale, on voyait en lui un futur joueur professionnel de soccer. C’était avant la guerre civile qui a changé sa vie, comme celle de bon nombre des trois millions d’habitants du pays.

« On ne va jamais oublier les terreurs de la guerre. Surtout quand tu es un enfant, c’est quelque chose de marquant. On a vécu des traumatismes » — Une citation de Alen Suton

Âgé d’environ 15 ans, Alen, son frère et ses parents mettent le cap sur le Canada. Ils trouveront refuge et sécurité au Québec. La culture est fort différente. Il faudra avant toute chose y apprendre le français. Alen et Danijel feront de longues études. Diplômé en kinésiologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Alen accompagne les athlètes d’élite de la Mauricie dans leur préparation physique depuis 2008.

Son frère Danijel aime aussi le sport, mais il a davantage la fibre de l’entrepreneuriat. Son rêve était d’opérer sa propre salle d’entraînement. Il est devenu réalité le 5 novembre lors de l’inauguration du Gym F.R.R.A.P.

C’est pour ça que moi et mon frère on se complète bien. Je suis un passionné de sports, mais je gère tout ce qui est administratif et marketing , explique-t-il.

Et c’est à ce moment qu’ils invoquent la deuxième chance.

On est vraiment chanceux d’être en vie, d’avoir les parents qu’on a, ceux qui ont donné absolument tout pour nous autres. Changer de pays, l’adaptation culturelle, tous les obstacles qu’il fallait surmonter. Je suis chanceux de vivre de ma passion et travailler dans le domaine que j’adore maintenant , renchérit Alen.

La technologie au service du développement

Il vient à peine de compléter une série d’exercices fort exigeante. Dans la seconde, en route vers le prochain appareil, l’athlète empoigne son téléphone cellulaire. Il refera la même chose à plusieurs reprises. Encore essoufflé, il tape l’écran de son téléphone. La routine intrigue, mais elle n’a rien à voir avec la cyberdépendance.

Au GYM F.R.R.A.P, la technologie est au centre de l’entraînement.

Regarde, dans l’application on voit tous les graphiques. Le travail qui a été effectué, les charges, les répétitions… tout est calculé , nous explique Danijel, une tablette électronique à la main.

Une application mobile permet d'ajuster en quelques secondes le programme et le calendrier d’entraînement des athlètes. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Sur cette même application, Alen peut ajuster en quelques secondes le programme et le calendrier d’entraînement de leurs athlètes. Ils affirment être les seuls dans la région à utiliser cette technologie.

L’exercice est expliqué dans une vidéo de démonstration. Quand il a terminé, l’athlète note tout ce qu’il a fait. C’est ce qui va permettre de calculer sa progression qui est sauvegardée dans l’application.

Pas si loin du but

Steve Brown, le voltigeur des Aigles de Trois-Rivières, est l’un des quelques sportifs professionnels qui fréquentent régulièrement les installations. Leurs conseils et leur méthode de travail ont aussi été utiles pour l’Olympienne Laurence Vincent-Lapointe et d’autres athlètes d’élite.

S’il faut qu’il s’absente, en voyage ou en compétition, le programme le suit tout le temps dans son téléphone. Le préparateur physique peut adapter le programme selon l’équipement qu’il a à sa disposition au cours du voyage , nous dit Alen.

Ainsi, les frères Suton ont atteint à leur façon le sport professionnel…