Catherine Ethier en tête des plumes québécoises les plus vendues en 2022

Le site Les libraires, qui regroupe plus de 100 librairies indépendantes, a dévoilé jeudi la liste des 50 livres québécois les plus vendus cette année sur sa plateforme. Catherine Ethier arrive en tête avec son premier roman Une femme extraordinaire. Elle est suivie d’Alain Farah avec Mille secrets mille dangers, ainsi que de Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jetté avec La facture amoureuse.

La première incursion de l’autrice et chroniqueuse Catherine Ethier dans le monde du roman aura donc été concluante. Une femme extraordinaire aborde de manière frontale des sujets tabous comme l’anxiété et la dépression à travers le récit d’une jeune trentenaire, partiellement inspiré de la vie de l’autrice. Le livre figure aussi en première position des 50 ouvrages les plus vendus sur le site Les Libraires, toutes catégories confondues.

La liste des 10 livres québécois les plus vendus est complétée par Les rois du silence (Olivier Niquet), Là où je me terre (Caroline Dawson), Femme forêt (Anaïs Barbeau-Lavalette), Kukum (Michel Jean), De zéro à millionnaire : investir en bourse sans souffrir (Nicolas Bérubé), Au pays du désespoir tranquille (Marie-Pierre Duval) et Tout est ori (Paul Serge Forest).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les romans de Caroline Dawson et de Michel Jean figurent parmi les 10 livres québécois les plus vendus pour une deuxième année consécutive. Photo : Les Libraires.ca

C'est la deuxième année de suite que les livres de Caroline Dawson et de Michel Jean figurent parmi la liste des 10 livres québécois les plus vendus : l’autrice et l’auteur étaient respectivement en première et en seconde position en 2021.

La coopérative des Librairies indépendantes du Québec regroupe, sous la bannière Les libraires, une centaine de librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l’Ontario et du Manitoba. Elle n’est affiliée à aucune grande enseigne comme Renaud-Bray ou Archambault.