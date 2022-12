Perte d’une circonscription à Scarborough : le sous-dénombrement montré du doigt

Le résultat : la fusion des circonscriptions Scarborough-Nord et Scarborough-Agincourt, dans une nouvelle circonscription nommée Scarborough Nord-Ouest.

Selon la Commission, la population de Scarborough n’est pas suffisante pour avoir six circonscriptions. Ce n’est pas vrai, nous avons plus qu’assez de population , affirme Jean Yip, la députée de Scarborough-Agincourt.

La circonscription que représente Jean Yip, de Scarborough-Agincourt, pourrait être fusionnée avec une autre. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Selon son confrère de Scarborough-Nord, Shaun Chen, la Commission s'est basée sur les chiffres du dernier recensement complété en 2021 qui démontre une baisse de la population dans les deux circonscriptions.

Plusieurs facteurs démontrent un sous-dénombrement important lors du recensement à Toronto , affirme Shaun Chen.

Le député Shaun Chen dit que plusieurs décisions juridiques historiques ont permis à une communauté en situation minoritaire de garder sa circonscription au nom de la représentation effective. Photo : Shaun Chen sur Facebook

Le sous-dénombrement indique le nombre de personnes non incluses dans le recensement, mais qui habitent dans une région donnée. Statistique Canada établit un taux de sous-dénombrement à la suite d'un recensement.

Le sous-dénombrement dans la région métropolitaine de Toronto était estimé à 262 847 personnes pour le recensement de 2016. Le taux de sous-dénombrement pour le recensement de 2021 sera dévoilé en septembre 2023.

« Je n’ai pas un nombre exact, mais le taux est probablement nettement supérieur [...] s’ils disent que le sous-dénombrement a doublé à Toronto, à Scarborough, il a peut-être triplé ou quadruplé. » — Une citation de Shaun Chen, député de Scarborough-Nord

Surnommé le recensement pandémie par le député, plusieurs facteurs attribuables à la COVID-19 feraient en sorte que les chiffres du recensement à Scarborough ne sont pas indicatifs de la population réelle de la banlieue.

Scarborough est une banlieue avec une grande population immigrante. À Scarborough-Agincourt, en 2016, 72 675 personnes (69,6 % de la population) étaient des immigrants ou résidents non permanents.

Shaun Chen croit qu’en raison des restrictions sur les voyages, une réduction temporaire du nombre d’immigrants, d'étudiants internationaux et de réfugiés lors de la pandémie aurait contribué au sous-dénombrement lors du recensement.

Jean Yip est du même avis. Elle ajoute que Scarborough a une proportion plus élevée de maisons de chambres ainsi que de travailleurs migrants, qui sont plus difficiles à rencontrer.

« Le recensement s’est déroulé lors de la pandémie, et lors de la pandémie, les gens étaient hésitants à ouvrir leurs portes aux gens responsables du recensement, surtout les personnes âgées qui ont une barrière linguistique. » — Une citation de Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt

Selon le politologue à l'Université McMaster d'autres éléments font en sorte qu'il pourrait y avoir une disparité Il cite en exemple la population de sans-abri, les locataires non comptés et les logis difficiles d’accès. Le professeur croit croit que la Commission utilise davantage de données que simplement le recensement, citant les estimations émises par Statistique Canada comme un exemple.

Le politologue affirme cependant ne pas savoir à quel point ces chiffres sont ajustés pour corriger le tir du sous-dénombrement et quel poids ils jouent dans l’équation de la Commission.

Dans un communiqué, la porte-parole de la Commission de délimitation des circonscriptions affirme que le rapport final précisera la méthodologie utilisée par la Commission pour déterminer la population d’une circonscription.

Une contre-proposition pour conserver six circonscriptions à Scarborough

La population de Scarborough-Agincourt est de 104 423, à Scarborough-Nord, le décompte établit une population de 94 717 selon le recensement de 2021.

Le nombre ciblé par la Commission pour l’Ontario serait une population de 116 590 par circonscription, selon Shaun Chen. Une déviation de 25 % est possible, mais le député affirme que la Commission viserait plus ou moins une déviation de 5 % pour le processus de délimitation actuel.

Dans ma circonscription, 91 % des habitants font partie de minorités visibles. C’est le taux le plus élevé au pays. Plus de 45 % sont de la minorité visible chinoise. Couper la circonscription en deux réduirait la voix de cette communauté minoritaire , explique-t-il.

Shaun Chen rappelle plusieurs décisions juridiques historiques qui ont permis à une communauté en situation minoritaire de garder sa circonscription au nom de la représentation effective.

Beaucoup d’études ont été consacrées à la représentation effective, les résultats indiquent clairement que les circonscriptions n’ont pas besoin d’être de la même grandeur, mais qu’elles doivent être découpées d’une manière qui assure une représentation adéquate et effective au parlement.

En réponse à la proposition d’éliminer une circonscription à Scarborough, le caucus des 24 députés libéraux de Toronto a établi une carte électorale qui permettrait à la Ville Reine de garder ses circonscriptions actuelles.

Nous proposons de garder six circonscriptions à Scarborough et 25 à Toronto. Nous avons évalué la proposition de la Commission et développé une contre-proposition à la Commission. Notre proposition assure une déviation de plus ou moins 10 % de la grosseur moyenne voulue d’une circonscription par la Commission pour chaque circonscription , suggère la députée Jean Yip.

Les nouvelles limites proposées par Redécoupage Canada, en violet. Les limites actuelles sont représentées en noir. Photo : Site web de Redécoupage Canada

Selon la porte-parole de la Commission, les députés pourront démontrer leurs objections en chambre, lors du dépôt du rapport final le 9 février 2023.

Tenez-vous loin de Scarborough-Agincourt

Les députés de Toronto affirment avoir reçu un appui bipartisan d’élus des trois paliers gouvernementaux.

Le maire John Tory a démontré son appui à maintes reprises aux efforts pour conserver six circonscriptions à Scarborough. Le maire a d’ailleurs dénoncé la proposition de la Commission de délimitation dans une lettre ouverte.

Le maire de Toronto, John Tory, a rédigé en octobre une lettre ouverte adressée à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l’Ontario, dénonçant leur proposition. Photo : Radio-Canada

Il s’agit, selon lui, d’un coup porté à la croissance démographique rapide de la ville et aux communautés issues de la diversité qui ont élu domicile à l’extrémité est.

Certaines parties du nord-ouest de Scarborough seraient incluses dans North York [ce qui] aurait un impact sérieux sur la vaste histoire de ces secteurs , a-t-il noté.