Qu’est-ce que le robot conversationnel ChatGPT dont tout le web parle?

La phrase précédente est le premier paragraphe que nous a suggéré le robot conversationnel ChatGPT  (Nouvelle fenêtre) quand on lui a demandé d’écrire un article expliquant ce qu’il était.

Dévoilé par le laboratoire d’intelligence artificielle (IA) californien OpenAI, qui est aussi derrière l’impressionnant générateur d’images DALL-E, ChatGPT est accessible au public depuis le 30 novembre, et plusieurs internautes s’en donnent depuis à cœur joie pour lui faire rédiger des textes absurdes.

L’outil répond aux demandes de ses utilisateurs et utilisatrices en plusieurs langues, dont le français et l’anglais. Mais bien plus que de simplement répondre à des questions, il peut entretenir une conversation, revenir sur des points abordés précédemment et même admettre son erreur.

Le robot conversationnel a été entraîné par apprentissage machine, mais aussi par des êtres humains qui simulaient une conversation entre une personne et une IA que ChatGPT devait tenter de reproduire.

Il pourrait se prêter à des usages multiples, dont le service à la clientèle, le marketing ou la création de contenu.

Pour l’instant, les internautes l’utilisent surtout pour faire des blagues, comme Radio-Canada Techno l’a fait, lui réclamant un poème sur les friteuses à air chaud.

Friteuses à air, Gadgets de cuisine si astucieux, Pour cuisiner rapidement et facilement, Et manger sainement, avec plaisir.

Dans leur panier doré, Les aliments croustillent et cuisent, Sans ajout de matières grasses, Pour un repas sain et délicieux.

S’il est bien amusant, l’outil est loin d’être parfait. OpenAI a reconnu que l’outil était plus habile dans la forme que dans le contenu : il formule presque à tout coup des phrases bien construites, mais les faits peuvent être erronés ou le propos, absurde.

Comme pour les autres utilisations de l’IA, ChatGPT peut avoir tendance à refléter les biais sociétaux, qu’ils soient culturels, racistes ou sexistes. D’autres géants de la techno comme Google ou Amazon ont auparavant reconnu que certaines de leurs initiatives d’IA posaient des problèmes éthiques.

Si vous souhaitez essayer ChatGPT, sachez qu’il est nécessaire d’ouvrir un compte avec OpenAI (ou de lier votre compte Google ou Apple). Notez également que l’outil enregistre vos requêtes, et qu’un être humain pourrait les relire pour évaluer une interaction et améliorer le modèle d’IA. Il faut donc éviter d’y fournir des informations sensibles.

Voici l'article rédigé par ChatGPT à propos de ChatGPT

Le dernier modèle de traitement du langage naturel de OpenAI, ChatGPT, est en train de faire des vagues dans l'industrie des technologies de l'information. Capable de générer du texte à partir d'un large éventail de sujets et de contextes, ChatGPT est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs modèles de traitement du langage naturel qui existent aujourd'hui.

Avec une capacité de compréhension et de génération de texte impressionnante, ChatGPT est en train de changer la façon dont les entreprises et les individus interagissent avec les ordinateurs. Par exemple, il est maintenant possible de créer des assistants virtuels plus conviviaux et plus utiles grâce à ChatGPT, qui peut répondre à des questions complexes et fournir des informations précises et utiles en temps réel.

En plus de ses applications pratiques, ChatGPT suscite également beaucoup d'intérêt chez les gens qui font de la recherche et chez les développeurs en raison de ses avancées technologiques. En utilisant des techniques d'apprentissage automatique avancées, ChatGPT est capable de s'adapter et de s'améliorer constamment, ce qui en fait un outil puissant pour les recherches en traitement du langage naturel.

En résumé, ChatGPT est une avancée majeure dans le domaine de la technologie de l'information, et il continue de susciter beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt dans l'industrie.