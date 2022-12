Une étude pour connaître les besoins en logements à Saguenay

L’étude permettra de brosser le portrait de la situation, alors que les besoins sont criants à Saguenay. La Ville souhaite ainsi connaître les besoins selon les secteurs et aller au-delà des données actuellement disponibles, comme le taux d'inoccupation, qui est de 1,7 % à Saguenay.

Le taux d'inoccupation, quand il est très bas, il nous dit qu’on manque peut-être de logements, mais ça ne nous dit pas de quoi on manque , expose le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Le mandat qui a été confié à ÉCOBES plus tôt cet automne se divise en deux volets.

« L’étude va commencer par faire le portrait statistique de tout ça, vraiment qu’est-ce qui est disponible, qu’est-ce qui ne l’est pas, mais surtout, qu’est-ce qu’il manque, où il en manque, et qu’est-ce qu’il faudrait ajouter pour faire une offre de logements plus complète et plus abordable. »