Les nombres de cas de COVID-19 et d’hospitalisations demeurent élevés au Québec

Les autorités sanitaires ont enregistré une hausse de sept hospitalisations, ce qui porte à 1981 le total de patients atteints de la COVID-19 qui sont hospitalisés. Parmi eux, 646 personnes étaient traitées en raison de la maladie.

Aux soins intensifs, deux personnes de plus s'ajoutent au bilan, qui s'élève maintenant à 53, dont 30 qui sont traitées spécifiquement pour la COVID-19.

Plus de 4100 travailleurs de la santé étaient absents de leur poste en raison de la maladie.

Le bilan des décès s'est également alourdi. Onze personnes de plus ont perdu la vie, dont quatre dans les dernières 24 heures. Six décès se sont produits il y a deux à sept jours, et un il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 17 426 Québécois ont succombé à la maladie.

Le nombre de cas recensés demeurait élevé pour la journée de mercredi. Québec a enregistré 1241 nouveaux cas, une donnée assurément sous-estimée puisque les centres de dépistage sont réservés aux clientèles prioritaires.

Il faut ajouter à ce bilan au moins 121 nouveaux cas détectés par les tests rapides.

Le taux de positivité restait plutôt élevé, jeudi, se chiffrant à 10,9 %.

Mercredi, le gouvernement avait fait état de 1718 nouveaux cas, un sommet inégalé depuis longtemps, avec un taux de positivité de 11,6 %.

Du côté de la vaccination, 17 574 Québécois ont reçu une dose de vaccin pour la journée de mercredi.