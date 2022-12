Le Club de golf du Bic dans la mire du Groupe Immobilier Tanguay

Selon le président du Groupe Immobilier Tanguay, Alexandre Tanguay, les membres et les actionnaires du club ne s’entendent toujours pas sur la mise en vente potentielle du club.

C’est loin de nous l’idée d’embarquer dans un projet controversé , avise M. Tanguay. On a seulement levé la main. S’il y a un intérêt de tout le monde d’aller de l’avant, et bien, on sera une des options parmi tant d’autres pour tenter de revitaliser ce secteur et d’en faire un joyau pour toute la communauté et le bas du fleuve.

Le journal régional Le Soir a révélé cette semaine qu’un complexe hôtelier haut de gamme pourrait être construit sur le site actuel de la boutique du Club de golf du Bic.

Le Groupe Immobilier Tanguay averti toutefois qu’il s’agit d’une possibilité trop embryonnaire pour dévoiler d’éventuels projets qui pourraient y voir le jour. Son président Alexandre Tanguay, le Groupe souligne ne pas avoir mis de l’avant de concept ou de plan.

Il prévient par ailleurs que tout projet de développement devra obtenir l’acceptabilité sociale des citoyens et des citoyennes du Bic.

Alexandre Tanguay, président du Groupe Immobilier Tanguay (archives) Photo : Radio-Canada

De son côté, le Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic affirme qu’il est difficile de se prononcer sur un projet qui n’a pas été présenté à la communauté.

« On ne veut pas commenter sur des potins. » — Une citation de Pierre-Luc Morin, président du Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic

Son président, Pierre-Luc Morin, souhaite un débat sur l’occupation du territoire si le Club de golf change de propriétaire ou de vocation. Il est d’avis qu’un équilibre entre l’ écosystème économique et celui naturel est important. Au Bic, on a toujours réussi [à ce] que ce ne soit pas juste un village pour les touristes , souligne-t-il.

Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir plus d'information de la part du club de golf du Bic.

Avec les informations de Jennifer Boudreau