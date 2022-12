Ouverture imminente pour le Centre Héva

Annoncé il y a plus d’un an, le projet du Centre Héva sera bientôt prêt à offrir ses premiers services à Rivière-Héva.

Les promoteurs ont annoncé que la station-service et le dépanneur ouvriront leurs portes le 18 janvier prochain dans cet édifice de 7000 pieds carrés. Un café, une crèmerie et un restaurant doivent aussi s'y installer au cours de l’année 2023.

La mairesse de Rivière-Héva, Chantal Thibault, accueille avec enthousiasme la concrétisation de ce projet qui ajoute de nouveaux services de proximité pour ses citoyens. On sait qu’il y a eu des embûches, dont la COVID, mais c’est quelque chose qu’on attendait vraiment , souligne-t-elle.

« Ça voudra dire bien moins de kilométrage pour notre population pour plusieurs services. On parle même d’une agence SAQ et d’un débarcadère pour les colis par autobus. Ce sont toutes des choses positives pour nos gens et on sait que ça va être bien accueilli par la population de toute la région, parce que c’est tellement bien centralisé. » — Une citation de Chantal Thibault, mairesse de Rivière-Héva

Rivière-Héva voit dans ce projet un maillon important pour favoriser son développement économique.

Nous travaillons à notre planification stratégique et nous sommes prêts à accueillir des nouveaux commerces, des industries et du tourisme. On veut se développer et recevoir de nouvelles familles. Ce sont toutes des choses qui vont aider. Tout le monde pourra s'entraider à travers ça , avance Mme Thibault.