Les Îles-de-la-Madeleine veulent mieux accueillir et intégrer les immigrants

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine se dote d'une structure d’accueil et d’intégration en immigration.

Une soixantaine de personnes étaient présentes jeudi matin à l'annonce de la structure, qui va être financée pour trois ans par Québec.

Cette initiative permettra de fournir du soutien à la fois aux nouveaux arrivants et aux entreprises, organismes et résidents de la communauté.

L'objectif de cette structure est d'améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants à la communauté des Îles-de-la-Madeleine.

C’est pas juste de les accueillir et ensuite de les laisser voler de leurs propres ailes, c’est aussi de l’aide à plus long terme pour faire en sorte que ces gens s’intègrent au milieu, décident d’y rester, aient une bonne qualité de vie et même deviennent des ambassadeurs de notre territoire , explique le maire par intérim des Îles-de-la-Madeleine, Gaétan Richard.

Pour l’élu, il était nécessaire de mettre en place une telle structure afin d'aider les entreprises à pourvoir leurs besoins en main-d'œuvre.

On a de plus en plus d’entreprises qui se tournent vers la main-d'œuvre internationale. C’était important d’aider ces entreprises qui vivent des défis. La mise en place de cette structure est un outil qui va drôlement aider nos entreprises , indique Gaétan Richard.

L'élu note qu'étant donné que le solde migratoire des Îles-de-la-Madeleine est positif depuis 2016, les besoins pour des services d'aide aux nouveaux arrivants sont importants.

L'organisme qui offrira ces services aux nouveaux arrivants devrait être mis en place à partir du printemps prochain.