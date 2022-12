Le ministre Bonnardel nie que le 911 de la SQ soit au bord de la rupture de service

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a reproché jeudi à la députée libérale Jennifer Maccarone de créer un faux enjeu de sécurité en évoquant une possible rupture de service du 911 de la Sûreté du Québec (SQ), en raison de la pénurie de répartiteurs.

Questionné pour une deuxième semaine consécutive à l'Assemblée nationale par Mme Maccarone, qui agit comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, le ministre Bonnardel a martelé qu'il est impossible qu'un appel d'urgence au 911 par un citoyen en détresse soit ignoré.

La Sûreté du Québec est équipée d'un système téléphonique qui fait basculer les appels dans un autre centre municipal de gestion des appels. Donc, s'il y a un problème, la population n'a pas à s'inquiéter. Et s'il manque d'employés comme répartiteurs à la Sûreté du Québec, il y a d'autres centres d'appels qui vont prendre la relève , a affirmé François Bonnardel, à la période des questions.

Le ministre Bonnardel a rappelé que le 911 est de juridiction municipale et que les appels sont transférés au centre de la SQ lorsque nécessaire. Photo : Gracieuseté/Dave Wilson

Au printemps dernier, les Coops de l'information avait obtenu copie d'une note confidentielle de la direction de la SQ évoquant la difficulté d’attraction et de rétention du personnel qui met de plus en plus la Sûreté à risque d’une rupture de service , selon le directeur des ressources humaines de la police provinciale, Luc Belzile.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), qui représente plus de 300 répartiteurs d'urgence à la SQ , a exprimé les mêmes appréhensions pour la sécurité de la population.

La députée libérale a répété que la mission de la Sûreté du Québec était compromise, à la lumière de transcriptions de conversations entre policiers sur les ondes radio.

Cette situation expose l'organisation à des risques pouvant compromettre sa mission, la continuité des services de première ligne, ainsi que la sécurité des policiers et des citoyens , a-t-elle affirmé à la période des questions.

Jennifer Maccarone est députée libérale du comté de Westmount–Saint-Louis et porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique. Photo : capture d'écran: période de question du 8 décembre 2022.

Le 911 est sous juridiction municipale. Si quelqu'un souhaite appeler, il y a quelqu'un qui va répondre au téléphone. Si le cas est nécessaire, l'appel sera transféré à un centre de la Sûreté du Québec , a insisté M. Bonnardel.

« Jamais, au grand jamais, il n'y aura une rupture de service pour le 911. Jamais. C'est injuste de laisser croire à la population que le 911 pourrait ne pas fonctionner. » — Une citation de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

La Sûreté du Québec corrobore les propos du ministre

Selon les dernières vérifications de la Sûreté du Québec, aucun de ses 11 centres de gestion des appels n'est exposé à une rupture de service.

On a des enjeux de personnel comme dans plusieurs secteurs professionnels au Québec. Et il faut améliorer notre pouvoir d'attraction. Mais nos efforts sont constants pour recruter des nouveaux répartiteurs , a affirmé la lieutenante Ann Mathieu, porte-parole à la SQ .

« En septembre dernier, après un appel de candidatures, nous avons pu donner une permanence à 108 nouveaux répartiteurs à leur embauche. » — Une citation de Ann Mathieu, lieutenante et porte-parole à la SQ

Selon la SQ , il existe des plans de contingence pour faire basculer des appels d'urgence vers d'autres centres de gestion des appels, mais il n'ont jamais été utilisés en raison d'un manque de personnel à la répartition.

Des problèmes technologiques ou pannes d'électricité ont été à l'origine des rares fois où ils ont été employés.

Tactiques syndicales?

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a tenu à rappeler que les 3000 policiers de la SQ et leurs répartiteurs étaient tous deux en négociation en vue d'une nouvelle convention collective.

Je mets en garde les syndicats d'utiliser ce genre de tactique pour faire peur à la population , a déclaré Mme LeBel.

Selon le SFPQ , une grande du problème de pénurie de répartiteurs à la SQ relève des conditions salariales. Le syndicat avance que les salaires offerts par la SQ seraient moins élevés qu’ailleurs.

Récemment, une offre d’emploi publiée par la SQ précisait que le revenu d’un répartiteur oscille entre 40 763 $ et 52 180 $.

À titre comparatif, dans une offre semblable du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), on peut lire que le salaire offert aux répartiteurs de la métropole va de 48 120 $ à 63 648 $.

Au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), l’échelle salariale en vigueur va d’environ 44 000 $ à 65 000 $, excluant certaines primes.

Les répartiteurs n'hésiteraient donc pas à quitter pour obtenir de meilleures conditions de travail pour un travail équivalent.