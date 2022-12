La cheffe de Long Plain et l’ACM demandent la démission du chef de police de Winnipeg

Ils lancent cet appel alors que la police de Winnipeg a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle ne fouillera pas le dépotoir Prairie Green pour retrouver les corps de Morgan Harris, Marcedes Myran et de Mashkode Bizihiki'kwe aussi connue comme Buffalo Woman.

Ces femmes autochtones sont les victimes d'un tueur en série présumé à Winnipeg.

Ça m'attriste qu'on soit ici aujourd'hui pour demander cette démission. Nous avons deux jeunes femmes qui ont supplié pas une fois, mais à deux reprises que l'on retrouve leur mère et qu'elle soit ramenée à la maison , a-t-elle lancé dans une conférence de presse à Ottawa, dans le cadre de la réunion spéciale des chefs de l'Assemblée des Premières Nations.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois, victimes d'un tueur en série présumé à Winnipeg. Photo : Police de Winnipeg et Darryl Contois

La cheffe Kyra Wilson ajoute que M. Smyth a déclaré lors d'une récente conférence de presse avoir une bonne relation avec les Autochtones. Une affirmation qu'elle réfute, affirmant que nous n'avons pas une bonne relation en ce moment parce que vous ne faites pas les recherches dans le dépotoir

Le message que vous [Danny Smyth] envoyez, c'est que les femmes autochtones ne sont pas importantes et c'est vraiment triste , déplore-t-elle.

Cambria Harris, dont la mère a été tuée plus tôt cette année, demande la démission du chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Les filles de Morgan Beatrice Harris étaient également présentes lors de cette conférence de presse et soutiennent cet appel à la démission, qualifiant la décision de ne pas fouiller le site de dégoûtante .

« Nous avons vu ce qui s'est passé avec les pensionnats pour Autochtones, et vous voilà, une fois de plus, en train de créer des tombes non marquées. C'est mal et cela doit cesser. » — Une citation de Cambria Harris, fille de Morgan Harris, victime d'un tueur en série présumé à Winnipeg

Les leaders de l’Organisation des chefs du Sud du Manitoba, du Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) et de l'Assemblée des Premières Nations ont assisté à cette conférence de presse et demandent aussi la démission de M. Smyth.

Selon la cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, des exemples à travers le Canada ont montré que c'était possible de fouiller dans des dépotoirs pour retrouver des corps, longtemps après les faits.

À Toronto, où un homme blanc avait disparu, on l'a retrouvé comme une aiguille dans une botte de foin, dans un dépotoir plus grand que celui dont nous parlons au Manitoba. Si c'était possible, à Winnipeg, on peut le faire pour ramener nos femmes à la maison , a affirmé Cathy Merrick.

Nathaniel Brettell avait été vu pour la dernière fois vers la fin janvier 2021 et son corps a été retrouvé dans un dépotoir du sud de l'Ontario au début du mois de septembre de la même année.

La police de Winnipeg pense que les restes de deux femmes reposent quelque part dans le dépotoir de Prairie Green, au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Mercredi, le leadership autochtone du Manitoba ainsi que les filles de Morgan Beatrice Harris ont parlé d'une seule voix pour réclamer que les recherches des dépouilles des victimes soient effectuées dans le dépotoir de Prairie Green, situé à l'extérieur de Winnipeg.

CBC a demandé un commentaire au chef de la police tôt jeudi matin, mais il n'y avait aucune réponse à midi.

Le maire de Winnipeg ouvert à ce que des recherches soient menées

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a soutenu mercredi que la porte n'est pas fermée à une éventuelle fouille par la police de Winnipeg du dépotoir Prairie Green pour retrouver les restes de Morgan Béatrice Harris ainsi que ceux de Marcedes Myran.

Je suis ouvert à tout ce qui pourrait être possible de faire dans le futur , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse

Le maire de Winnipeg Scott Gillingham Photo : Radio-Canada / Darin Morash

M. Gillingham ajoute qu'il a de nombreuses conversations et réunions avec des leaders autochtones et d'autres politiciens de divers ordres de gouvernement.

Il y a encore beaucoup de choses à discuter sur ce sujet.

Avec des informations de Rachel Bergen et de Jenn Allen