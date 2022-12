Les infirmières d’agences privées de plus en plus nombreuses au Nouveau-Brunswick

Le recours aux infirmières itinérantes, c’est-à-dire provenant d’agences privées, s’est fait de plus en plus fréquent ces trois derniers mois dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

En septembre, ces infirmières avaient commencé à être déployées dans deux hôpitaux du Réseau de santé Vitalité, le réseau francophone de la province, c’est-à-dire l’Hôpital régional de Campbellton et le Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont à Moncton.

On comptait alors seulement deux de ces infirmières. Il y en a maintenant 27.

Depuis septembre 2022 et l’arrivée d’une 3e agence, nous remarquons la croissance du nombre des infirmières itinérantes. En novembre, nous comptons un nombre moyen de 27 infirmières qui ont été déployé[e]s dans les deux établissements , a confirmé dans un courriel à Radio-Canada, jeudi, Sharon Smyth-Okana, la vice-présidente principale aux programmes cliniques et aux soins infirmiers du Réseau de santé Vitalité.

Jusqu’ici, cela a coûté à Vitalité la somme de 3 391 966 $, selon Sharon Smyth-Okana, qui a transmis des données datant du 4 décembre.

Les agences privées qui proposent les services de ces infirmières itinérantes établissent les salaires et facturent des frais administratifs au réseau de santé, précise-t-elle.

Dans une entrevue à Radio-Canada, jeudi, la Dre France Desrosiers, qui est présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, a affirmé que ce recours à des infirmières privées n’était pas une option idéale ni la solution définitive au manque de personnel dans les hôpitaux.

On les utilise en dernier recours et ce n'est pas une solution à moyen et long terme , a dit la Dre Desrosiers.

[N]otre priorité est de maintenir la prestation de soins de qualité. Nous le faisons donc en dernier recours seulement et pour des périodes de temps les plus courtes possibles , a quant à elle déclaré par écrit Sharon Smyth-Okana.

À la fin d'octobre, le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, affirmait que l’embauche d’infirmières itinérantes provenant d’agences privées était nécessaire pour pallier le manque de main-d'œuvre. C'est un outil qui est utilisé afin de s'assurer que les services sont disponibles , arguait-il.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach