Les enseignants albertains seront bientôt obligés de dénoncer les abus de leurs collègues

Les plaintes pour abus étaient jusqu'ici gérées par l’Association des enseignants de l'Alberta.

Dès que le nouveau code entrera en vigueur le 1er janvier, ce pouvoir appartiendra à la nouvelle commissaire à l’enseignement, l'avocate Julia Sproule. Il s'appliquera à tous les 53 000 enseignants de la province, incluant ceux des écoles à charte, des écoles privées et celles des communautés autochtones, qui ne sont pas membres de l’ ATA .

Les enseignants qui omettent d'informer la commissaire de tout comportement abusif, notamment psychologique, émotionnel, physique ou sexuel, pourraient être accusés d’inconduite professionnelle.

Les Albertains peuvent constater que notre système éducatif est plus homogène et inclusif et que nous avons de hauts standards de conduite professionnelle pour tous les enseignants , a écrit la ministre de l’Éducation Adrianna LaGrange dans une lettre envoyée aux enseignants, mercredi après-midi.

Selon des responsables du ministère de l’Éducation, le nouveau code de conduite précise, de façon plus détaillée que l'ancien, que les enseignants ne doivent pas abuser un élève verbalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement ou sexuellement.

Le gouvernement provincial a consulté six organisations du secteur de l’éducation et quatre qui aident les victimes d’abus et de harcèlement. Il a aussi tenu un sondage en ligne, pour lequel il a reçu 3000 réponses.

Le président de l’ ATA , Jason Schilling, est content que le gouvernement ait rédigé le code de conduite en prenant en compte la rétroaction de son organisation.

Il a toutefois des inquiétudes sur la façon dont les enseignants seront traités lors des enquêtes disciplinaires, une tâche que l’ ATA a accomplie pendant plus de 80 ans. J’espère qu’ils savent ce qu’ils font , dit Jason Schilling.

Même si la nouvelle commissaire à l'enseignement commencera à accepter les plaintes à partir du 1er janvier, une période de transition de six mois est en vigueur pour permettre à l' ATA de conclure les enquêtes en cours.

Avec des informations de Janet French