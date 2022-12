Coups de feu dans l’arrondissement d’Anjou : un jeune de 16 ans blessé

Le jeune a été transporté à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Il aurait été atteint par une arme de poing à air comprimé. Le SPVM estime qu'il aurait pu être blessé par des projectiles de plomb, les projectiles de plastique étant moins possibles vu les blessures .

Selon le SPVM , un conflit aurait éclaté entre deux jeunes, dont la victime, et des coups de feu se seraient ensuivis.

Le SPVM a établi un périmètre de sécurité autour de l'école Chénier, mais celle-ci n'est pas en confinement et n'est ni impliquée ni touchée par les coups de feu.

Le suspect aurait quitté la scène.

Le SPVM poursuit son enquête et visionnera des caméras de surveillance, en plus de faire du porte-à-porte et de rencontrer la victime.

Avec des informations de Charlotte Dumoulin