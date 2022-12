La Chorale Saint-Jean célèbre l’arrivée de Noël

La période des fêtes est soulignée chaque année par de très beaux concerts de Noël. La Chorale Saint-Jean présentera pour l'occasion Gloria!, le dimanche 11 décembre à l'église First Baptist d'Edmonton.

L'œuvre maîtresse du concert sera le Gloria du célèbre compositeur italien Antonio Vivaldi. La cinquantaine de choristes interprétera aussi plusieurs oeuvres de musique baroque qu’elle n'avait pas interprétées depuis une quinzaine d'années.

Laurier Fagnan, qui dirige la chorale depuis 27 ans, croit que le spectacle fera vivre de grandes émotions.

Laurier Fagnang est chef de la Chorale Saint-Jean depuis 27 ans. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

C'est de la musique baroque qui danse, qui est pleine de vie. Chaque mouvement apporte quelque chose de spécial. Il y a des mouvements qui sont pleins de douleurs, on sent l'expressivité qui est mise là-dedans. Il y a d'autres mouvements où c'est presque une gigue. Ça danse dans l'orchestre, dans la chorale et dans les solistes , explique-t-il.

Cette année, le chœur sera accompagné d’un orchestre baroque. Le clavecin, le hautbois baroque ou même l’archiluth aux cordes en boyaux sont tous des instruments d’époque qu'il sera possible d'entendre pendant le concert.

Chanter avec un orchestre baroque plutôt qu’un orchestre moderne oblige les choristes à chanter un demi-ton plus bas. Parfois, c'est nous qui rentrons sans musique et eux, ils rentrent après qu'on ait commencé alors il faut toujours qu'on soit sur la bonne note , mentionne Angele Leblanc, choriste de la Chorale Saint-Jean.

Angele Leblanc est choriste dans la Chorale Saint-Jean depuis 27 ans. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

Les amateurs des grands classiques des Fêtes ne seront pas en reste, puisque la chorale interprétera entre autres Il est né le divin enfant en français et offrira une plus rare prestation en anglais du classique Les anges dans nos campagnes.

Le concert a lieu le dimanche 11 décembre à 15 h à l'église First Baptist d'Edmonton. Il est recommandé de porter un masque pendant le spectacle.