Réouverture imminente de la route 172 à Saint-Fulgence

La portion de la route 172 a été fermée il y a deux mois et demi en raison de la détérioration avancée d’un ponceau traversant la rivière aux Outardes.

Depuis, les 6500 véhicules qui empruntent quotidiennement la route 172 doivent faire un détour par la municipalité.

« Tous les efforts sont déployés pour permettre la réouverture avant le long congé des Fêtes. » — Une citation de Nathalie Girard, porte-parole régionale du ministère des Transports du Québec

C'est la première fois que le ministère des Transports (MTQ) installe un pont modulaire sur une route régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les travaux seront finalisés avant la période des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

C'est comme un gros bloc lego qu'on assemble. On a installé les fondations, les pieux avec une tête en béton. On a prémonté la structure d'acier. On l'a poussée sur des rouleaux avec une pelle mécanique d'un côté et la grue de l'autre. On a déposé ça sur les fondations , décrit le chargé de projet en structures du MTQ , Pascal Turgeon.

Il reste des poteaux à installer et du pavage à faire avant de rouvrir le tronçon à la circulation.

Tous les types de véhicules, y compris les camions lourds à charge légale, pourront circuler sur le pont modulaire. Par contre, la limite de vitesse va passer de 90 à 50 km/h.

Solution d’urgence

Le pont modulaire demeure une mesure temporaire dans laquelle le MTQ investit 1,4 million de dollars.

C'était une situation d'urgence. C'est un montant d'investissements pour permettre de rouvrir une route régionale. Sur le chemin de détour, on circule sur une route municipale qui est très étroite et qui n'est pas faite pour le transport lourd. Alors c'est bien important de rétablir la circulation , explique la porte-parole du ministère, Nathalie Girard.

À plus long terme, une structure permanente sera aménagée et les ponceaux endommagés seront remplacés. Les appels d’offres seront lancés au printemps prochain.

Entre-temps, le pont modulaire a donc été loué et non acheté.