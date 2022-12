Î.-P.-É. : un chauffeur découvre une enveloppe suspecte sur son camion

Récemment, ce conducteur de l'entreprise SFX, de Charlottetown, a eu toute une surprise. L'inspection qu'il a réalisée à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, s'est révélée différente. Comme d'habitude, je faisais le tour de mon camion quand j'ai remarqué un paquet collé sur le côté du véhicule , explique-t-il.

Immédiatement, Ben Graham pense que l'enveloppe contient de la drogue. Sans hésiter, il la jette alors dans une poubelle sans l'ouvrir ni même avertir la police.

« C'était une enveloppe blanche, attachée à mon camion avec du ruban adhésif. J'ai pris des gants, je l'ai retirée, touchée, mais je ne l'ai pas ouverte. Ensuite, je l'ai jetée sur le sol, puis dans une poubelle. » — Une citation de Ben Graham, chauffeur de camion de SFX

Une réaction normale

Philippe Guidon est lui aussi chauffeur routier. Selon lui, la réaction de Ben Graham est tout à fait normale. La réglementation est faite pour que cela soit toujours le routier qui soit responsable dans tous les cas. 100 % des routiers auraient fait la même chose , explique-t-il.

Est-ce que vous allez faire un séjour en prison pour une enveloppe qui est collée sous votre camion et dont vous n'êtes ni le propriétaire ni le responsable personnellement? Non , affirme-t-il.

Philippe Guidon mentionne que les tentatives pour faire passer des colis suspects sur les camions via la frontière américaine sont nombreuses. Photo : Philippe Guidon

D'ailleurs, le propriétaire de l'entreprise Belgo Transport l'assure, ce genre de situation est courante.

« Je ne suis pas surpris, ce sont des choses qui se font assez régulièrement. D'habitude, ce genre de colis sont cachés en dessous des remorques ou au niveau des essieux. » — Une citation de Philippe Guidon, chauffeur routier de Belgo Transport

L'Agence des services frontaliers du Canada appelle à la vigilance

Pour sa part, l'Agence des services frontaliers du Canada recommande aux voyageurs transfrontaliers qui trouvent un colis suspect dans leur véhicule d’appeler immédiatement le 911 pour parler à la police et suivre les instructions fournies.

L’ ASFC encourage également toute personne détenant des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes à les signaler à leur ligne de surveillance.

L’ASFC recommande aux voyageurs transfrontaliers qui trouvent un colis suspect dans leur véhicule d’appeler immédiatement le 911. Photo : Radio-Canada

L'agence dresse aussi une liste des activités suspectes liées aux douanes auxquelles elle s'intéresse :

contrebande de drogues;

contrebande de tabac;

pornographie et exploitation juvéniles;

fraude liée aux échanges commerciaux;

contrebande d'armes et d'armes à feu;

contrebande de devises;

infractions liées aux produits alimentaires, végétaux ou animaux.

Malgré tout, Philippe Guidon estime être en sécurité à l'intérieur de son camion, d'un côté ou de l'autre de la frontière canado-américaine. Je me sens en sécurité, ces choses peuvent arriver, mais cela fait partie du métier. Il faut vivre avec. Au final, on ne pense pas trop à cela, car sinon on change de métier. C'est la vie, c'est comme cela, et cela fait partie du risque.

Avec des informations de l'émission Maritime Noon, de CBC