Des Ukrainiens passent leur premier Noël au Canada, entourés de leur « famille adoptive »

C’est au-delà de ce qu’on aurait pu espérer , s’exclame Mme Riopel, quelques semaines avant le tout premier Noël de ses nouveaux protégés. C’est fantastique. Ils sont débrouillards, ils sont autonomes. Ça ne peut pas être une meilleure expérience que ça.

Mme Riopel a eu l’idée d’ élargir sa famille en voyant les horreurs du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Je trouvais ça épouvantable, je ne savais pas quoi faire , se rappelle-t-elle. J’étais tellement bouleversée.

Son mari et elle ont alors pris la décision d’entreprendre des démarches sur Facebook pour entrer en communication avec des Ukrainiens qui pourraient avoir besoin d’une maison d’accueil. On a fait des questionnaires, on a fait des entrevues vidéo avec Messenger , raconte-t-elle.

Famille adoptive

Puis, ils sont tombés sur ces deux couples, Oleksandra Kreminska et son conjoint, et Yuliia et Serhii Myronchuk, qui attendaient un enfant.

D’ailleurs, quand Mme Riopel a informé sa petite-fille, Ève, qu’une des nouvelles arrivantes allait bientôt avoir un enfant, celle-ci a vite fait de répondre : j’espère que ça va être une fille, j’ai toujours rêvé d’avoir une petite sœur .

Miya est venue au monde le 6 juillet. Une petite fille aux cheveux bruns, déjà membre d’une large famille, moitié canadienne, moitié ukrainienne.

Oleksandra en compagnie d'Ève, la petite-fille de Mme Riopel. Photo : Radio-Canada

La seule différence, c'est que maintenant nos soupers de famille se font de 10 à 12 autour de la table, au lieu de 4, 5, 6 comme avant , rigole Mme Riopel, qui a même accompagné la mère de Miya, Yulia, à l’hôpital pour l’accouchement.

La mère adoptive de cette nouvelle grande famille est plus que fière. Elle est enchantée de pouvoir accueillir dans sa maison, dans sa famille, et dans ses traditions du temps des Fêtes, ces réfugiés qu’elle adore.

Ça me rend fière parce qu'on ne savait pas à quoi s’attendre. Il y a des étrangers, tu ouvres ta porte à des étrangers. On ne sait pas comment ça va marcher, quel genre de gens ça va être , se confie-t-elle.

Entre de bonnes mains

Reconnaissance et sentiment d’appartenance sont sur les lèvres des nouveaux membres de cette famille élargie.

J'étais enceinte de sept mois. J'étais un peu folle d'aller dans une famille que je ne connaissais pas, dans un pays où je n'étais jamais allée , raconte, le rire dans la voix, Yuliia Myronchuk, la mère de Miya.

Yuliia (à droite) n'a que de bons mots à dire sur sa « famille adoptive ». Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le coup de foudre a toutefois été immédiat. En un instant, on est comme dans une famille. C'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Avec moi, ils ont été si doux parce que j'étais enceinte. Ils ont été très gentils avec nous.

« J'avais un peu peur au début [...], mais après trois ou quatre jours, j'ai compris que j'étais entre de bonnes mains. » — Une citation de Yuliia Myronchuk

Cette famille, pour l'instant, c'est ma famille , poursuit-elle, ravie de passer son premier Noël au Canada en leur compagnie, malgré la tristesse d’avoir laissé une partie de sa famille derrière elle, en Ukraine.

Ici, vous en profitez, vous avez votre famille, votre bébé, votre mari, mais ensuite vous vous souvenez que vous avez de la famille restée en Ukraine , explique-t-elle. Alors c'est dur pour moi.

« Nous ne sommes pas chanceux parce que nous sommes ici — beaucoup de gens peuvent déménager — nous avons de la chance parce que nous avons rencontré des gens si beaux, si bons et si gentils qui prennent soin de nous. » — Une citation de Serhii Myronchuk

Le mari de Yuliia, Serhii Myronchuk, ne compte pas attendre Noël pour ouvrir ses cadeaux, puisqu'à ses yeux, il les a déjà reçus.

En plus de l’accueil sans pareil offert par Mme Riopel et son mari, sa fille, Miya, représente pour lui le plus beau des cadeaux. Elle va vraiment bien, elle est en bonne santé, c'est une fille forte et je pense qu'elle sera heureuse ici.

Un premier Noël en famille

Serhii Myronchuk s’attend à un premier Noël chaleureux, en bonne compagnie. À chaque fête, comme Noël ou Pâques, les gens essaient de ne pas recevoir, mais de partager, et cela donne l'espoir que tout ira bien.

Ils nous demandent toujours comment on se sent, si tout va bien, si on a besoin d'espace, de temps, si on a besoin de quelque chose , partage pour sa part Oleksandra, elle aussi accueillie chez Mme Riopel et son mari.

« Pas un seul instant, je n'ai eu l'impression de ne pas faire partie de la famille. Je ne me suis jamais sentie mal à l'aise dans cette famille. » — Une citation de Oleksandra Kreminska

Ils rendent les choses beaucoup, beaucoup plus faciles. Ils nous couvrent de tout leur amour et nous sommes si reconnaissants envers cette famille , renchérit-elle. Nous venons de mondes différents et tout est si différent, avec la barrière de la langue, mais ils nous soutiennent toujours.

Oleksandra compte bien s’amuser lors de son premier Noël au Canada. Elle est d’ailleurs toujours en quête de cadeaux pour sa nouvelle famille adoptive .

Avec les informations de Christian Milette