Première étape vers un nouveau centre multisport à Chelsea

Le conseil municipal de Chelsea a approuvé à l’unanimité la formulation d'une demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour réviser son Schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD) afin de permettre la venue d’un centre multisport sur son territoire.

Le projet pourrait voir le jour au 47, route 105, à proximité du pont Alonzo.

Ce centre multisport serait principalement consacré à la pratique du soccer, mais également de plusieurs autres sports. Si le projet aboutit, il s’agirait du premier centre du genre sur le territoire de Chelsea.

La Municipalité estime qu’une telle infrastructure permettrait de répondre à un besoin grandissant .

Selon les chiffres cités par la Ville, en 2022, Soccer Outaouais a connu une augmentation de 2000 inscriptions de plus que l’année précédente pour un total de 8500 membres.

Le Futsall devient d’ailleurs de plus en plus populaire avec une augmentation de 30 % de sa clientèle , indique-t-on.

Le bâtiment convoité pour le centre multisport est situé dans une aire d’affectation multifonctionnelle.

Prochaines étapes

Pour que le projet puisse aller de l’avant, la MRC des Collines de l’Outaouais doit encore approuver la demande de Chelsea d’autoriser ce type d’usage à l’intérieur de cette aire. Par la suite, la Municipalité devra à son tour modifier son plan d’urbanisme et son règlement de zonage.

C’est une excellente nouvelle pour tous les sportifs de Chelsea et de la région. C’est un projet à grand rayonnement pour nous et c’est sans hésitation que nous avons embarqué dans le projet. [...] J’ai déjà entamé des discussions avec la MRC afin de leur faire part de notre désir d’aller de l’avant avec ce projet. Nous espérons fortement qu’ils procéderont aux changements nécessaires pour que des milliers de sportifs puissent profiter d’une infrastructure qui répond à leurs besoins , a expliqué le maire de Chelsea, Pierre Guénard, par voie de communiqué.

L’idée a été soumise à la Municipalité de Chelsea par Gestion ARSO, qui a opéré l’ancien centre sportif dans l’édifice la Fonderie à Gatineau pendant 20 ans, en plus de développer de nombreuses surfaces synthétiques de soccer, notamment dans diverses écoles primaires et secondaires de la région.

En 2021, une étude de faisabilité demandée par Gestion ARSO a démontré le besoin d’avoir deux centres multisports dans la région pour répondre à la demande.

« Les prochaines étapes seront cruciales puisqu’elles dicteront si, oui ou non, le projet pourra aller de l’avant. » — Une citation de Richard Gravel, directeur général de Soccer Outaouais et Gestion ARSO