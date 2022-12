Un concert monumental d’Indochine présenté en IMAX à Montréal

Le cinéma Banque Scotia à Montréal présentera, dimanche et lundi, le film-événement Central Tour au cinéma, tiré d'un concert à grand déploiement donné par le groupe français Indochine dans un stade à Lyon cet été. Le film, tourné avec 22 caméras certifiées IMAX, sera offert en ligne et en magasin le 13 janvier.

Le concert du 25 juin au Groupama Stadium de Lyon s’inscrivait dans une tournée organisée en France à l’occasion des 40 ans de carrière du groupe de pop rock. Indochine a ainsi joué à guichets fermés dans cinq grands stades du pays, rassemblant au total plus de 400 000 admirateurs et admiratrices.

Le chanteur Nicola Sirkis et ses complices ont interprété une trentaine de chansons, dont plusieurs succès incontournables comme J’ai demandé à la lune, L’aventurier et Trois nuits par semaine. Plusieurs artistes ont également rejoint le groupe sur scène, dont Christine and the Queens (maintenant connu sous le nom de Redcar) qui a prêté sa voix à 3SEX, reprise électro du titre 3e sexe créée par le musicien et Indochine en 2020.

Selon un communiqué, l’immensité des écrans IMAX garantit une expérience immersive totale à la hauteur de la scénographie emblématique de la tournée , qui comprenait notamment une tour centrale de 45 mètres de haut et le plus grand écran vidéo jamais utilisé pour un concert en direct.

Le film a été produit pour faire partie du programme Filmé pour IMAX, dont les trois premiers films sont Dune (2021), Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022) et Top Gun : Maverick (2022).