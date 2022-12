L’homme de cirque Simon Durocher-Gosselin est l’artiste de l’année en Estrie

Acrobate, chorégraphe, interprète, Simon Durocher-Gosselin partage son talent ici et ailleurs. Il est l'un des fondateurs de la compagnie de cirque LabokracBoom.

Pour moi, ce n'est pas seulement une reconnaissance pour l'année, mais pour l'ensemble de ma carrière. D'avoir choisi de vivre des arts du cirque en Estrie [alors qu'on] est peu nombreux à pratiquer cet art ici, ça demande beaucoup de détermination. Je vois ça comme une belle reconnaissance du milieu d'apprécier le travail que je fais et de partager ma passion du cirque , a commenté le lauréat.

« Ça a fait une vague de chaleur. » — Une citation de Simon Durocher-Gosselin, artiste de l'année en Estrie

En plus d'être un artiste de cirque, il s'intéresse à la scénographie. Il conçoit et fabrique des costumes et des décors écoresponsables.

Je fabrique des créatures, des marionnettes géantes. [...] J'aime bien utiliser dans mon travail des matières désuètes pour les transformer et leur donner une deuxième vie , précise Simon.

Sur son site Internet, le Conseil des arts et des lettres du Québec ( CALQ ) explique que le choix du jury s'est arrêté sur Simon parce qu'il apporte la magie, embellit la vie et fait rayonner l’art du cirque chez nous et à l’extérieur de nos frontières. C’est un artiste complet et touche-à-tout, qui va au bout de ses projets et qui s’implique dans et pour sa communauté. Son apport est d’ailleurs tangible auprès des jeunes.

Le prix est assorti d'une bourse de 10 000 $.

La journaliste, parolière et poétesse Mélanie Noël, ainsi que le chorégraphe et danseur Nicolas Zemmour étaient les deux autres artistes finalistes dans cette catégorie.

Lors de la même soirée, le Prix Relève a été remis à la musicienne Valérie Lambert-Fréchette, qui a notamment collaboré avec la pianiste Alexandra Stréliski. Le Prix Développement culturel a récompensé le travail de l'organisme Boulv'Art Saint-Camille et son projet La Route des concerts, qui vise à faire découvrir l'offre de musique de concert et de lieux patrimoniaux.