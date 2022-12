COVID-19 : les pharmaciens pourront bientôt prescrire l’antiviral Paxlovid

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, en a fait l'annonce jeudi matin dans une pharmacie de Toronto.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, affirme dans un communiqué que le changement élargira l'accès aux médicaments, augmentera la protection des plus vulnérables et allégera les pressions hospitalières.

Le Dr Kieran Moore expliquait le mois dernier que cette décision était envisagée par le gouvernement pour éviter un trop grand nombre d'hospitalisations, en particulier dans les zones rurales où l'accès aux médecins de soins primaires peut être limité.

Le Paxlovid est pris par voie orale dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes et est recommandé pour les personnes qui courent un risque plus élevé que d’autres d'avoir des complications liées au COVID-19, notamment les personnes de plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.

Avec les informations de La Presse canadienne