Connor Bedard en route pour le championnat mondial de hockey junior

Le but de ce regroupement est de déterminer lequel des 25 joueurs et des quatre gardiens de but portera le rouge et le blanc lors du championnat des moins de 20 ans qui débutera à Moncton et à Halifax le 26 décembre prochain.

Capitaine de l’équipe Pats de Regina, Connor Bedard rejoint ainsi neuf autres joueurs qui pourraient faire leur retour sur la liste nationale.

Ces joueurs sont Ethan Del Mastro, Nathan Gaucher, Riley Kidney, Carson Lambos, Zack Ostapchuk, Brennan Othmann, Joshua Roy, Logan Stankoven et Olen Zellweger. Ils tenteront de conserver leur médaille d'or obtenue au tournoi de cette année, qui a eu lieu à Edmonton en août.

Ce championnat, qui devait avoir lieu en décembre 2021, avait été reporté en raison de la propagation du variant Omicron de la COVID-19.

Je pense que la première fois que tu enfiles ce maillot à chaque tournoi, c'est assez surréaliste et c'est un honneur , a déclaré celui qui est aussi devenu, en septembre dernier, le plus jeune capitaine de l’histoire des Pats de Regina.

Le tournoi débutera le lendemain de Noël, avec en match d'ouverture le Canada contre la Tchécoslovaquie. Le Canada aura auparavant affronté, en matchs préparatoires, la Suisse, la Slovaquie et la Finlande.

En quête d'un défi

Connor Bédard a indiqué qu'il était en quête d'un défi et d'une chance de jouer avec les meilleurs joueurs du Canada contre les meilleurs jeunes de 19 ans du monde .

Selon Hockey Canada, des discussions sont en cours avec les équipes de la Ligue nationale de hockey pour savoir si d'autres hockeyeurs se joindront au camp. La liste finale des joueurs retenus sera annoncée lundi.

Quant aux Pats de Regina, ils sont de retour en Saskatchewan après un périple de neuf matchs qui a débuté à Saskatoon, s'est poursuivi à Winnipeg et dans plusieurs arénas de la Colombie-Britannique.

Ils disputeront leur 10e match à l'extérieur à Prince Albert vendredi, avec l'espoir de remporter leur troisième victoire consécutive après avoir enregistré une performance de 5-4 au cours des neuf derniers matchs contre cette équipe.

Les Pats occupent le sixième rang de la division Est de la Ligue de hockey de l'Ouest avec 14 victoires et 12 défaites. Connor Bédard a été l'auteur de 27 des 112 buts de l'équipe cette année et de 37 passes pour un total de 64 points en 28 matchs.